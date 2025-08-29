Trump fia szerint jöhet az 1 millió dolláros bitcoin

Eric Trump a hongkongi Bitcoin Asia konferencián kijelentette, hogy a Trump család nagyra értékeli a Bitcoin közösséget, amely apját, Donald Trumpot támogatta, és előrevetítette, hogy a kriptovaluta értéke elérheti az 1 millió dollárt.

A bitcoin közösség úgy karolta fel apámat, ahogy korábban soha senkit nem láttam. Remélem, ez bőségesen megtérül, mert szeretjük ezt a közösséget. Hiszünk ebben a közösségben."

- mondta Eric Trump a hongkongi rendezvényen.

A bitcoin árfolyama idén 18 százalékkal emelkedett, augusztus közepén történelmi csúcsot ért el 124.480,82 dolláros értékkel.

A növekedést a Trump-adminisztráció barátságosabb szabályozása és az intézményi befektetők folyamatos kereslete is támogatta.

Eric Trump határozott meggyőződéssel jelentette ki:

Kétségtelen, hogy a Bitcoin eléri az 1 millió dollárt."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ