Trump fia szerint jöhet az 1 millió dolláros bitcoin

A bitcoin közösség úgy karolta fel apámat, ahogy korábban soha senkit nem láttam. Remélem, ez bőségesen megtérül, mert szeretjük ezt a közösséget. Hiszünk ebben a közösségben."
- mondta Eric Trump a hongkongi rendezvényen.
A bitcoin árfolyama idén 18 százalékkal emelkedett, augusztus közepén történelmi csúcsot ért el 124.480,82 dolláros értékkel.
A növekedést a Trump-adminisztráció barátságosabb szabályozása és az intézményi befektetők folyamatos kereslete is támogatta.
Eric Trump határozott meggyőződéssel jelentette ki:
Kétségtelen, hogy a Bitcoin eléri az 1 millió dollárt."
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
