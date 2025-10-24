  • Megjelenítés
Préda 2. évad: A komáromi Filiberto
Préda 2. évad: A komáromi Filiberto

A Préda új epizódjában azoknak az adathalász incidenseknek ásunk a mélyére, amelyek a közbeszédben vintedes vagy marketplace-es csalásokként terjedtek el. Szó lesz arról, hogy miért ezek a legkedveltebb platformok a bűnözők számára, hogy mik a legalapvetőbb módszereik a banki adataink megszerzésére, és hogy hogyan zajlik a védekezés egy jól ismert magyar kereskedőplatform színfalai mögött.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

A Préda az OTP támogatásával jött létre.

Címlapkép forrása: Portfolio

