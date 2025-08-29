Visszaesett a profit a BIF-nél az első félévben

Mérsékeltebb profit
A BIF árbevétele az első félévben 5,6 százalékkal 6,68 milliárd forintra nőtt.
A bérbeadási- és üzemeltetési díjbevételek 22 százalékkal emelkedtek, főképpen a bérleti szerződésekben rögzített indexálások érvényesítése, valamint a BIF Tower bérbeadásához kapcsolódó irodakialakítási munkák miatt. Az egyéb működési bevételek 29,7 százalékkal 108 millió forintra nőttek, amelyben egy felmondott bérleti szerződéshez kapcsolódó kártérítés is szerepet játszott.
Az egyéb működési bevételek 29,7 százalékkal 108 millió forintra nőttek, ebben szerepet játszott egy kártérítés, amelyet a társaság egy felmondott szerződés után kapott.
A bevételnövekedés ellenére az üzemi eredmény 22 százalékkal 2,9 milliárd forintra csökkent.
A visszaesést főként a költségek emelkedése magyarázza:
-
az anyagjellegű ráfordítások közel duplájára, 2,25 milliárd forintra nőttek,
-
a személyi jellegű ráfordítások is emelkedtek, 823 millió forintra,
-
az egyéb működési ráfordítások 730 millió forintot tettek ki, amelyben az ingatlanok valós értékeléséből fakadó negatív hatás is megjelent.
Az adózott eredmény 3,06 milliárd forint lett, ami 19 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest. Egy részvényre vetítve a nyereség 11,4 forint volt, szemben a tavalyi 14,3 forinttal.
Osztalék és kilátások
A társaság 2025 júniusában 2,75 milliárd forint osztalékot fizetett ki részvényeseinek a tavalyi eredmény után.
A második félévben a társaság fókuszában a Madách téri prémium szállodafejlesztés, valamint az Üllői úti ingatlan hostel funkcióra történő átalakítása áll. Emellett napirenden van az Andrássy úti és a Bajcsy-Zsilinszky úti ingatlanok hasznosítási koncepciójának kidolgozása is.
Nem reagált az árfolyam
A BIF árfolyama ma elmozdulás nélkül áll, míg idén eddig összességében 19,4 százalékkal került lejjebb.
