Ezt a három részvényt ajánlják most befektetésre a legpengébb részvényelemzők

A háromelemű listát ezúttal a TipRanks platform szerinti
legjobb múltbeli teljesítményt felmutató elemzők ajánlásai alapján állították össze.
Ez egyébként egy pénzügyi adatszolgáltató és elemzőplatform, amely mesterséges intelligenciát és big data elemzést használ, hogy átláthatóbbá tegye a részvénypiacot a befektetők számára. Összegyűjti a különböző pénzügyi elemzők (például banki vagy brókercégeknél dolgozó szakértők) ajánlásait, célárait és véleményeit részvényekről, ETF-ekről vagy más instrumentumokról. A platform erőssége, hogy az elemzők múltbeli teljesítményét ki is értékeli — például megnézi, mennyire voltak pontosak korábbi előrejelzéseik. Ennek alapján rangsorolja őket megbízhatóság és sikeresség szerint. A felhasználók láthatják, hogy egy adott elemző hányszor tévedett, mennyire jött be a stratégiája, és összességében milyen hozamot hoztak volna az ajánlásai. Nemcsak egyéni elemzői véleményeket mutat, hanem összesített képet ad („Strong Buy”, „Hold”, „Sell” jelzésekkel), így a befektető láthatja, mi a konszenzus egy részvényről.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés