Ezt a három részvényt ajánlják most befektetésre a legpengébb részvényelemzők

Portfolio
A mesterséges intelligencia körüli aggodalmak és a makrogazdasági bizonytalansági tényezők ellenére a befektetőknek érdemes a hosszú távon vonzó hozamot kínáló részvényekre összpontosíthataniuk. A bizonyítottan legjobb Wall Street-i elemzők három ígéretes vállalatot emeltek most ki.
A háromelemű listát ezúttal a TipRanks platform szerinti

legjobb múltbeli teljesítményt felmutató elemzők ajánlásai alapján állították össze.

Ez egyébként egy pénzügyi adatszolgáltató és elemzőplatform, amely mesterséges intelligenciát és big data elemzést használ, hogy átláthatóbbá tegye a részvénypiacot a befektetők számára. Összegyűjti a különböző pénzügyi elemzők (például banki vagy brókercégeknél dolgozó szakértők) ajánlásait, célárait és véleményeit részvényekről, ETF-ekről vagy más instrumentumokról. A platform erőssége, hogy az elemzők múltbeli teljesítményét ki is értékeli — például megnézi, mennyire voltak pontosak korábbi előrejelzéseik. Ennek alapján rangsorolja őket megbízhatóság és sikeresség szerint. A felhasználók láthatják, hogy egy adott elemző hányszor tévedett, mennyire jött be a stratégiája, és összességében milyen hozamot hoztak volna az ajánlásai. Nemcsak egyéni elemzői véleményeket mutat, hanem összesített képet ad („Strong Buy”, „Hold”, „Sell” jelzésekkel), így a befektető láthatja, mi a konszenzus egy részvényről.

