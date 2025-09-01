Accorde: a régiós részvényekben látunk lehetőséget a visszatérésre

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írása olvasható:

"Változás?

Az orosz-ukrán béke lehetősége jött és ment augusztusban, azonban ezen kívül nehéz sok izgalomról beszámolni, szinte ugyanazok a folyamatok látszottak, mint az előző 1-2 hónap folyamán. Ennek megfelelően ajánlott portfóliónkon is csak kis mértékben változtattunk, ahol a hónap második felére már szemmel látható esést elszenvedő régiós részvényekben látunk lehetőséget a visszatérésre.

Míg az Egyesült Államokban továbbra is a mesterséges intelligencia hypeja hatja a piacot új csúcsokra, az európai részvények fél éve oldalaznak, várva a német élénkítés és a vámháború végleges részleteit, ezeket követően folytatódhat a rotáció Európa felé, tekintve a továbbra is jelentős árazási különbséget a két piac között.

Kötvényoldalon is változatlan a helyzet júliushoz képest, ahogy már korábban is írtuk itt érdemes kockázatokat csökkenteni, ráadásul a szűk felárak miatt a nyári szünetből visszatérve szeptemberben érkezhetnek érdekes kibocsátások is."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 10%

EUR kitettség: 45%

USD kitettség: 25%

Egyéb devizás kitettség: 20%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

