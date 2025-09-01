Apelso Capital: Itt van az ősz
"Itt van az ősz, itt van újra - gondolhatnánk Petőfi híres sorára amikor ránézünk a naptárra, de még egy kis időre időzzünk el azon, hogy mi történt augusztus folyamán a nagyvilágban. Az uborkaszezon ugyan elmaradt, de a komoly tűzijáték még csak most következik.
A mögöttünk hagyott néhány hétben voltak az Egyesült Államok részéről újra fellángoló vámtarifa-emeléssel kapcsolatos fenyegetések, voltak tárgyalások a mellettünk folyó háború résztvevői és az amerikai elnök között (bár igaz, hogy még csak külön-külön), és voltak újabb és újabb spekulációk a globális pénzpiacokat meghatározó dollárkamatokról is. Azonban a felmerülő problémák megoldásához igazából egyik esetben sem kerültünk közelebb. A vámok esetében a kínai termékekre vonatkozó végleges USA mértéket illetően további halogatás történt, felröppentek esetleges kivételekről szóló hírek is, de még a további emelés lehetőségét is felvetették a legmagasabb szinteken. A kínai mértékek ugyan még képlékenyek, azonban az indiai termékekre vonatkozó vámok emelése már megtörtént a nyár utolsó hónapjában. A vámháborúnak azonban még koránt sincs vége.
Az amerikai elnök korábbi ígérete ellenére továbbra sem találja a megoldást az orosz-ukrán háború lezárására. Néha megfenyegeti az egyik résztvevőt, Oroszországot azzal, hogy további szankciókat vezet be az általa exportált olajra, illetve az azt használó országok ellen, néha pedig az egész fenyegetésről hallgat. A másik felet is próbálja nyomás alá helyezni. Néha azt nyilatkozza, hogy megszünteti vagy csökkenti az Ukrajnába szánt támogatásokat, néha pedig a folytatásról biztosítja őket. Az látható, hogy Oroszország újabb és újabb elemeket kér és szab meg a fegyvernyugvás feltételéül, amely jelzi, hogy nincs érdekében ezt a konfliktust felfüggeszteni. Eközben pedig az ukrán fél inkább hajlana egy fegyvernyugvást jelentő megállapodásra.
A politikai széljárás kavarog, ami jelentős kihatással van a gazdasági fundamentumokra is. A legfrissebb számokból azt lehet látni, hogy van gazdasági növekedés az Egyesült Államokban, bár nem olyan robusztus, mint az év elején gondoltuk volna. Ezért az elnök folyamatosan nyomás alatt tartja a tőle független amerikai jegybanknak számító FED képviselőit, hogy minél gyorsabban csökkentsenek a dollár kamatán, mert szeretné, ha a gazdasági növekedés minél hamarabb minél magasabb ütemű lenne. Azonban az amerikai elnök a másik oldalról nehezíti ezt a döntést, hiszen a vámok kivetésével, valamint a migráció szigorításával hosszútávon az inflációt „nem hagyja letörni”. Emellett az adminisztráció kifejezett célja, hogy a dollár legyen gyengébb annak érdekében, hogy a nemzetközi piacokon az amerikai termékek „olcsóbbá” válhassanak, csakhogy ez is az amerikai inflációra fog nyomást helyezni.
Európában még elég csekély a gazdasági növekedés üteme, továbbra sem látni komoly emelkedést. Azonban itt nagyobb a tér arra, hogy a monetáris kondíciókon lazítsanak, bár most a piac nem számol azzal, hogy az eurónak idén több kamatvágása lenne, mint amit majd a dollár esetében láthatunk ebben az évben. Kína is folyamatosan próbálja stimulálni a saját gazdaságát, bár a megszokott növekedési ütemének csak a töredéke tud már egy jó ideje megvalósulni.
Hazánkban igen gyenge GDP adatok láttak napvilágot, és az év eleji 3-6%-os GDP növekedési várakozások helyett, már a kormányzat szerint is, jó esetben is csupán 0,8%-1% körül lesz a növekedési ütem. A beruházások az augusztusban látott statisztikák szerint újabb mélypontot értek el, ami a jövőbeni növekedésre nézve aggasztó képet fest. A kormányzat nem tud most fiskális oldalról segíteni, hiszen az EU források töredéke érkezik meg, és az elmaradó összegek egy része már konkrétan el is veszett véglegesen, ráadásul a növekedés elmaradása miatt (is) igen komoly lett a költségvetési hiány az év közepére. A hazai jegybank pedig szintén nem tud segíteni a növekedésen, mert az infláció még bőven a cél fölött alakul, és a magas kamat a forintnak is szükséges a stabilitáshoz.
A meglévő globális növekedés és a nagy jegybankoktól várható kamatcsökkentések, valamint az előttünk álló kockázatok sokasága miatt mi a részvényeket általában semleges szinten tartjuk és földrajzi kitettségek között sem vállalunk jelenleg pozíciót. A magyar eszközöket súlyozzuk alul, így a hazai kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidőt-, illetve a forint esetén a mértékét csökkentjük. A modell portfólióban ezért mérsékeljük a hazai kötvény kitettséget, és helyette a devizás alternatív befektetéseket részesítjük előnyben."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 55%
- EUR kitettség: 35%
- USD kitettség: 0%
- Egyéb devizás kitettség: 10%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
