Döcögősen kezd újra beindulni a magyar lakossági állampapírok kereslete
Döcögősen kezd újra beindulni a magyar lakossági állampapírok kereslete

Portfolio
Múlt héten 53 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, ez 35%-os emelkedést jelent a megelőző heti, felettébb alacsony szinthez képest. A két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a szokásos módon a 6,5%-os kamatozású Fix Magyar Állampapír és a jelenleg 7,10%-os, illetve 7,12%-os kamattal induló Bónusz Magyar Állampapír produkálta.
Közzétette a 35. heti bruttó értékesítési adatokat az ÁKK, amelyekből kiolvasható, hogy melyik kötvényből mennyi pénzért vásároltak a befektetők. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 35. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

  • Fix Magyar Állampapír: 23,45 milliárd Ft (+30%)
  • Bónusz Magyar Állampapír: 17,42 milliárd Ft (+64%)
  • Kincstári Takarékjegy: 6,99 milliárd Ft (+13%)
  • Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 4,09 milliárd Ft (+7%)
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,56 milliárd Ft (+133%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 52,5 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 35. heti számokkal együtt idén már összesen 3737 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1857 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1065 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló KTJ-t pedig 355 milliárd forintért vették idén a befektetők.

Az augusztus közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4210 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, július végén már a 2832 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2386 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

