Equilor Alapkezelő: Lecsökkent volatilitás, magas pozicionáltság

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható:

"Augusztusban alacsony volatilitás és tovább fokozódó optimizmus mellett értek új csúcsokra a részvénypiacok. Az orosz-ukrán háború gyors lezárása a hónap elején még fűtötte a kockázatnövelést, de később a csökkenő esélyek nem tudtak visszaesést okozni az árazásokban. A pozicionáltság már az összes piaci szereplőnél magas, ezért a szeptemberben esetlegesen újra növekvő volatilitás önmagában jelentős eladásokat tudna okozni. Az USA részvénypiacok 1-2%-kal kerültek feljebb egy hónap alatt, míg a US 10 éves hozam 10bp-tal csökkent a szeptemberi kamatvágás beárazása miatt. Az EURUSD az 1,14-es szintről 1,17-ig emelkedett, míg az olaj közel 10%-ot esett 63,00 USD-ig.

Az európai gazdasági kilátásokra alapvetően pozitívan hatott a vámtarifa megállapodás az USA-val, annak ellenére, hogy a 15%-os általános arány nem tekinthető alacsonynak, azonban a bizonytalanságot megszüntette. Az európai részvénypiacok jellemzően emelkedtek 1-2%-ot, de a hosszú hozamok is feljebb kapaszkodtak, 10 éves Bund +8bp.

A magyar eszközök lecsökkent volatilitás mellett továbbra is jól teljesítenek. A BUX 4%-kal került feljebb, míg az EURHUF új éves mélypontot ért el 394,00 alatt. A 10 éves magyar államkötvény hozam 10bp-tal került lejjebb 7,00% környékére. A lengyel részvénypiac jelentős korrekción esett át az új bankadó tervezet miatt, ami váratlan fordulat az eddig piacbarátnak gondolt kormánytól.

A modell portfólió arányait nem változtattuk jelentősen. A kötvény eszközosztályon belül a hazai kötvényarány változatlan, mivel a relatív alulértékeltség fennmaradt és a várható régiós kamatcsökkentések hatására az MNB mozgástere fokozatosan növekszik. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében, a magyar súlyt enyhén növeltük. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 40%

EUR kitettség: 35%

USD kitettség: 25%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.