Erste: Sorra dőlnek a piaci rekordok
"A részvénypiacok és a kockázatosabb (vállalati, feltörekvő piaci) kötvénypiacok igencsak optimistának tűnnek: az MSCI World index új történelmi rekordokat dönt, és mind a jó hitelminősítésű, mind a high-yield kötvények kockázati felára 18 éves mélypont közelében mozog. Ezt részben alátámaszthatja, hogy a második negyedéves vállalati beszámolók nagyon jól sikerültek, a várakozásokat felülmúló profitok aránya az Egyesült Államokban és Európában jóval meghaladta a történelmi átlagot, Japánban és a feltörekvő piacokon pedig hozta a megszokottat.
Az amerikai központi bank kamatcsökkentéseivel kapcsolatos spekulációk is fellendítették a piacokat. Jerome Powell, Fed-elnök már előkészítette a terepet egy szeptemberi kamatcsökkentéshez, jelezve, hogy a vámemelések által kiváltott infláció emelkedése várhatóan csak rövid ideig tart, míg a munkaerőpiacot érintő kockázatok nőttek. Ráadásul a kamatcsökkentésre irányuló politikai nyomás is fokozódik. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter többször is gyors kamatcsökkentést szorgalmazott, Trump elnök és stábja pedig láthatóan azon dolgozik, hogy kicserélje a kamatokról döntő bizottság néhány tagját. A piacot a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak eddig kevéssé befolyásolták, mint ahogy az sem zavart túl sok vizet, hogy menesztették a munkaerőpiaci statisztikai hivatal vezetőjét, miután kedvezőtlen adatokat hoztak nyilvánosságra.
A kamatcsökkentést indokolhatná, hogy az amerikai foglalkoztatás növekedése valóban jelentősen visszaesett az utóbbi időben, az elmúlt három hónap átlaga mindössze 35 000 fő volt. Azonban nem egyértelmű, hogy ez a tendencia elsősorban a foglalkoztatási kereslet csökkenésének vagy a munkaerő-kínálat visszaesésének tudható-e be, mivel a bevándorlás leállt és tömeges kitoloncolásokra kerül sor. Másfelől viszont az amerikai fogyasztói árak júliusban tartós emelkedést mutattak a szolgáltatások árainak (3,8%) és a termékárakra nehezedő növekvő nyomásnak köszönhetően. A termelői árak megugrása különösen feltűnő volt, júliusban 0,9%-kal emelkedtek hó/hó és 3,3%-kal év/év alapon. A növekedési mutatók eközben vegyes képet mutatnak. Negatívumként említhető, hogy a GDP növekedése az első félévben elmaradt a korábbi ütemtől, a személyes fogyasztási kiadások és az ipari termelés növekedési üteme is lassul. Pozitívumként említhető, hogy a kiskereskedelmi forgalom júliusban erőteljesen nőtt (4,8%), és a szolgáltatási szektor beszerzési menedzserindexe magas. Az Atlanta Fed (GDPNow) a harmadik negyedévre 2,3%-os gazdasági növekedést jelez előre.
Európa gazdasági kilátásait továbbra is beárnyékolják a magasabb amerikai vámtarifák, amelyek a legtöbb áru esetében várhatóan 15%-ot jelentenek majd, de például az acél és az alumínium valószínűleg továbbra is 50%-os vámtétel alá fog tartozni. Az újabb francia kormányválságról szóló hírek sem segítenek. Ennek ellenére a jelentős fiskális expanzió (a védelmi kiadások növelése) és a vártnál erősebb vállalati eredmények segítették az európai részvényeket is. Mivel a legfrissebb adatok szerint az Eurózóna inflációja 2% közelében marad, a beszerzési menedzserindexek pedig nem igazolják a pesszimistább várakozásokat, az Európai Központi Bank további kamatcsökkentése egyelőre kevésbé tűnik valószínűnek.
A legtöbb elemző fő forgatókönyvként továbbra is azzal számol, hogy legfeljebb enyhe lassulás lesz a globális növekedésben, az infláció az Egyesült Államokban csak átmenetileg (és mérsékelten) gyorsulhat, a világ többi részén pedig inkább dezinflációs nyomás lesz. Rövidtávon kockázatosnak látjuk szembemenni ezzel a narratívával, így semleges szinten tartjuk a részvények súlyát a portfóliókban. Ugyanakkor a részvénypiacok (főként az amerikai) számos mutató alapján egyértelműen drágának tűnnek, és a rengeteg egyéb kockázat (növekedési, geopolitikai, amerikai hitelességi) miatt középtávon nem vagyunk optimisták. Az ajánlott portfólióban egyelőre mást sem változtattunk, a kötvénypiacokon inkább Európát preferáljuk a gyenge növekedés és a lassuló infláció miatt, a magasabb hozamok ellenére az amerikai piacot kevésbé tartjuk vonzónak."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 80,0%
- EUR kitettség: 1,5%
- USD kitettség: 9,5%
- Egyéb devizás kitettség: 9,0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
