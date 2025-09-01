Eurizon: Tartjuk a részvénytúlsúlyos, tehát kockázatosabb portfóliót
"Számos olyan esemény jellemezte a hónapot, amely korábban piacbefolyásoló volt, a piaci reakciók mégis visszafogottak voltak, főleg a negatívumokat árazták kevésbé.
Az USA esetében az inflációs adatok nem okoztak negatív meglepetést. Ha azonban az infláció várható alakulását nézzük, akkor ez továbbra is komoly aggodalomra ad okot, mivel az inflációt leginkább befolyásoló vezető mutatók (leading indicators) emelkednek a vámok hatásaként, ami azonban nem tükröződik az inflációs swapok (inflation swap) árazásában (pozitívabb árazást látunk). Pedig, ha az elmúlt évekre visszatekintünk, akkor erős korreláció figyelhető meg az egyik ilyen indikátor, az ISM Szolgáltatás Index „fizetett ár” (paid price) összetevője és a tényleges fogyasztói árindex között. Ez a komponens júliusban 69,9-re emelkedett, ami a legmagasabb érték 2022 októbere óta, amikor a fogyasztói árindex még 7% felett volt, és a Fed ülésenként 75 bázisponttal emelte a kamatot. Amikor ez az érték egyébként 70 körül alakul, mint most, akkor általában az infláció 4% felett van (vagy várhatóan rövidesen lesz), amit azonban az inflációs swap-ok jelenleg egyáltalán nem áraznak.
Ez azért is meglepő, és eltér a korábbi mintázattól, mert közben szemtanúi vagyunk annak, hogy a kamatcsökkentést sürgető kormányzat a céljai érdekében a FED függetlenségét próbálja mérsékelni, és így a monetáris politikát befolyásolni. Az ilyenfajta politikai nyomásra (nem mellesleg az inflációs cél kevésbé szigorú megközelítése miatt) a hosszú hozamok szoktak emelkedéssel reagálni, ami viszont most nem jellemző, ugyanis a 30 éves hozam 3 hónapja egy viszonylag szűk sávban (4,8% és 5% között) mozog. Ennek a folyamatnak is elmaradt a negatív árazása, miközben a pozitív (a FED várható lazítása) a rövid hozamokok csökkenésében megjelent.
Maradva a kötvényeknél, de a reálgazdasági teljesítményt figyelembe vevő befektetési kategóriájú (IG) vállalati kötvények árazását nézve az látható, hogy a hozamfelárak történelmi mélységben vannak (az USA-ban 1998 óta, az euróövezetben 2018 óta, az Egyesült Királyságban 2007 óta a legalacsonyabbak), miközben a zárójelben szereplő dátumok óta biztosan voltak olyan időszakok, amikor a gazdasági kilátások az adott régiókban jobbak voltak, mint jelenleg (rendkívül pozitív árazást látunk itt is).
A piaci pozitív árazásra további példa, hogy miközben számos sokkhatás érte a piacokat idén (mint például az USA vámpolitikája és ezzel kapcsolatos kommunikációja, fiskális fordulat az EU-ban, jelentős olajár-volatilitás, fiskális félelmek az USA Moody’s általi leminősítése miatt stb.), amik általában növelni szokták a volatilitást és a csődkockázatok esélyét, a befektetői aggodalmakat jelző mutatók mégis egy pozitívabb képet áraznak. Az iTraxx Crossover (volatilitás) 2022 eleje óta a legalacsonyabb szinten van, míg a CDX HY (csődkockázat) az április eleji felszabadulás napja (Liberation Day) előtti szintjéhez tért vissza.
Az USA munkaerőpiacának alakulása, különösen a nem mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának (nonfarm payrolls) jelentős csökkenése adhatna valóban okot az aggodalomra, de az összkép alapján a kilátások közel sem ennyire borúsak. A munkanélküliség szintje már 14 egymást követő hónapban 4% és 4,2% között mozog (ebből is szokás indikátort számolni, ami nem áraz recessziót), és a munkanélküli segélyért folyamodók száma sem a recessziót mutatja.
A piaci hangulat és árazások összességében tehát jelentősen pozitívok (a főbb tőzsdeindexek is történelmi csúcsokon vannak), azonban a fentiek alapján fontos megemlíteni, hogy ez nem tükrözi minden esetben a mögöttes kockázatokat, de ez most kevésbé érdekli a befektetőket. A közeljövő leginkább várt eseménye a FED szeptemberi kamatmeghatározó ülése, ahol a Jackson Hole-i jegybankári szimpóziumon elhangzott FED elnöki beszéd után a piac kamatcsökkentést vár, ami, ha bekövetkezik, további pozitív lökést adhat a piacoknak és a hangulatnak. Nekünk is ez a várakozásunk, ezért a felsorolt kockázatok és látványosan pozitív árazások ellenére tartjuk a részvénytúlsúlyos, tehát kockázatosabb portfóliót, az összetételen most sem változtatunk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Eurizon Asset Management modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 17%
- EUR kitettség: 48%
- USD kitettség: 26%
- Egyéb devizás kitettség: 9%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
