Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén a legtöbbet keresni, és a legnagyobbat bukni a tőzsdén

Eseménydús évet élnek át a tőkepiacok, amit azért Donald Trump elnöki székbe való visszatérése valamilyen szinten előre determinált. Az alapvetően turbulens környezet viszont számos jó lehetőséget kinyitott, és ha végignézünk a fontosabb tőkepiaci eszközök árfolyamán, akkor azt látjuk, hogy számos mainstream eszközzel szépen lehetett idén keresni. Nagyot raliztak az európai piacok, de az alulteljesítés ellenére szépen visszajöttek az amerikai tőzsdék, miközben a nemesfémek szárnyaltak, és persze egyedi részvénysztorikból is bőven akadt, akár a magyar tőzsdén is.
Sokváltozós környezetben kell navigálniuk idén a befektetőknek, a Trump-kormányzathoz kötődő politikai kockázatok (pl. vámháború, Fed-függetlenség, költségvetési helyzet) mellett számos geopolitikai esemény (Izreal-Gáza, Izrael-Irán, Oroszország-Ukrajna) is befolyásolja idén a tőkepiaci mozgásokat, nem beszélve a jegybankok kamatcsökkentési ciklusa mellett folyamatosan jelenlévő általános makrogazdasági kockázatokról, vagy az AI-trade körüli bizonytalanságokról. Az európai piacok érdemi felülteljesítése az USA-val szemben, vagy a dollár gyengülése szintén olyan tényezők, amelyek érdemben befolyásolják a befektetők stratégiáját.

A dinamikusan változó környezetben menedéket kereső befektetők előszeretettel fordulnak a nemesfémek felé, ezt tükrözi például, hogy az arany 31,1%-ot erősödött év elejéhez képest. Egy ponton azonban megjelent a "gold fatigue" jelenség, ami a platina (+48,9%), és az ezüst (+37,4%) felé terelte a befektetők figyelmét. A nemesfémeknél a befektetői menekülőeszköz-kereslet és a gyengébb dollár, illetve a kamatcsökkentési várakozások fűtik az árfolyamokat. Jelentősen nőtt továbbá a hízómarha (+35,9%) és az élőmarha (+34,3%) ára is, ami inkább a takarmányárak ingadozásának és a globális kínálati problémáknak tudható be.

A részvénypiacok közül kiemelkedik a BUX (+29,3%), de az amerikai és nyugat-európai indexek is szép pluszban vannak. A kriptodevizák is jelentősen emelkedtek (bitcoin +29%, ethereum +28%), ami a kockázatvállalási kedv visszatérésére utal. Az ipari nyersanyagok közül a réz (+13,5%) jó teljesítménye a kínai kereslet élénkülésével és a zöld átállással kapcsolatos infrastrukturális igényekkel magyarázható.

