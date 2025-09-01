Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén a legtöbbet keresni, és a legnagyobbat bukni a tőzsdén

Sokváltozós környezetben kell navigálniuk idén a befektetőknek, a Trump-kormányzathoz kötődő politikai kockázatok (pl. vámháború, Fed-függetlenség, költségvetési helyzet) mellett számos geopolitikai esemény (Izreal-Gáza, Izrael-Irán, Oroszország-Ukrajna) is befolyásolja idén a tőkepiaci mozgásokat, nem beszélve a jegybankok kamatcsökkentési ciklusa mellett folyamatosan jelenlévő általános makrogazdasági kockázatokról, vagy az AI-trade körüli bizonytalanságokról. Az európai piacok érdemi felülteljesítése az USA-val szemben, vagy a dollár gyengülése szintén olyan tényezők, amelyek érdemben befolyásolják a befektetők stratégiáját.
A dinamikusan változó környezetben menedéket kereső befektetők előszeretettel fordulnak a nemesfémek felé, ezt tükrözi például, hogy az arany 31,1%-ot erősödött év elejéhez képest. Egy ponton azonban megjelent a "gold fatigue" jelenség, ami a platina (+48,9%), és az ezüst (+37,4%) felé terelte a befektetők figyelmét. A nemesfémeknél a befektetői menekülőeszköz-kereslet és a gyengébb dollár, illetve a kamatcsökkentési várakozások fűtik az árfolyamokat. Jelentősen nőtt továbbá a hízómarha (+35,9%) és az élőmarha (+34,3%) ára is, ami inkább a takarmányárak ingadozásának és a globális kínálati problémáknak tudható be.
A részvénypiacok közül kiemelkedik a BUX (+29,3%), de az amerikai és nyugat-európai indexek is szép pluszban vannak. A kriptodevizák is jelentősen emelkedtek (bitcoin +29%, ethereum +28%), ami a kockázatvállalási kedv visszatérésére utal. Az ipari nyersanyagok közül a réz (+13,5%) jó teljesítménye a kínai kereslet élénkülésével és a zöld átállással kapcsolatos infrastrukturális igényekkel magyarázható.
