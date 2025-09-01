Gránit: a kis- és közepes kapitalizációjú részvények nagyot emelkedtek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható:

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

"2025 augusztusában az amerikai részvénypiacok töretlenül tovább emelkedtek, ezzel az S&P500 index új csúcsot ért el a hónap végére. A dollár az előző hónap végi erősödés után nem tudott augusztusban tovább erősödni az euróval szemben, így nagyjából visszatért a korábbi 1,16 feletti sávba.

Jerome Powell Jackson Hole-i beszédében kiemelte, hogy a munkaerőpiac sérülékeny és egyre nagyobb negatív kockázatokat lát benne. A beszéd előtt a piac 80 százalék körüli esélyt adott a szeptemberi kamatvágásnak, jelenleg ez csak egy kicsit magasabb, és az év végéig összesen két kamatvágást áraztak be a befektetők. Christopher Waller (aki esélyes az új Fed elnöki pozícióra) szerint, ha az augusztusi beérkező munkaerőpiaci adatok jelentős gyengülést mutatnak, akkor akár nagyobb mértékű kamatvágás is elképzelhető. A szeptemberi kamatvágás mértékét azonban továbbra is nagy bizonytalanság övezi.

A Jackson Hole-i beszéd után az amerikai részvénypiacon a korábban jobban shortolt és lemaradó kis- és közepes kapitalizációjú részvényindexek is nagyot emelkedtek.

A Trump–Putyin találkozó Alaszkában, illetve a Trump–EU vezetők washingtoni találkozója egyelőre nem hozott tűzszüneti vagy békemegállapodást, és kevés konkrétumot ismerhettünk meg belőle.

A forintot továbbra is támasztja az MNB szigorú kamatpolitikája és kommunikációja, az alapkamatot az augusztusi döntés során sem módosították, így az lassan egy éve 6,5 százalékon áll. A hónap közepi 395 alatti szintekről azonban enyhén gyengült az euróval szemben a hónap vége felé.

Az európai kötvénypiacokon a hónap utolsó hetében a francia kötvényhozam felárak emelkedése volt a legfontosabb esemény, miután a francia miniszterelnök bizalmi szavazást kért magára, ezáltal megnövekedett egy kormányválság esélye. A francia–német 10 éves kötvényhozam-spread 80 pont fölé tágult, és megközelítette az olasz hasonló lejáratú hozamokat.

A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólióajánlónkhoz képest."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 83%

EUR kitettség: 7%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ