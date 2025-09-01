  • Megjelenítés
Hold: Lehet csökkenteni a forint kitettségen

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a HOLD Alapkezelő írása olvasható:

"A változás: Ennek az augusztusnak (jobban belegondolva, az egész nyárnak) nem sok értelme volt a tőkepiacokon, így a portfólión változtatni sincs ok. Még azt is nehéz eldönteni, hogy az orosz-ukrán béke ügyében előre-, vagy hátralépés történt-e. Mindenesetre az érintett eszközökben nagyobb az optimizmus, úgyhogy ezeken lehet csökkenteni. Mint például a forint.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 0%
  • EUR kitettség: 35%
  • USD kitettség: 35%
  • Egyéb devizás kitettség: 30%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

