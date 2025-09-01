Ítéletet mondtak a magyar profik, eladással büntetik a forintot

Augusztusban tovább meneteltek a tőzsdék, az amerikai részvényindexek új csúcsokat döntöttek, ezt elsősorban a közelgő jegybanki kamatvágás reménye okozza – derül ki a magyar portfóliómenedzserek augusztusi ajánlóiból. Donald Trump amerikai elnök sem az orosz-ukrán háború kimenetele, sem a globális vámok kérdésköre terén nem tudott megnyugtató megoldással szolgálni, habár az európai gazdaság jövőjét illetően a vámmegállapodás révén valamelyest tisztult a kép. A jelenlegi helyzetben többen is felhívják a figyelmet a kockázatokra, amelyek változatlanul velünk maradtak, így általánosan egy óvatosabb megközelítés dominál. A kötvénypiacról továbbra is kifelé viszik a pénzüket a portfóliómenedzserek, a forintos kitettség súlyát pedig különösen elkezdték csökkenteni.

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Semmi nem akadályozza az amerikai tőzsdéket abban, hogy hónapról hónapra új történelmi csúcsokat érjenek el, az optimizmus elsősorban amiatt fokozódik, mert a piac a Fed szeptemberi kamatvágására készül – írják a magyar alapkezelők képviselői. Ezenkívül az infláció is pozitív meglepetést hozott, és a vállalati eredményekből is kedvező kép rajzolódik ki, a Káprázatos Hetes ismét húzóerőt biztosít a piacnak.

Az orosz-ukrán konfliktus ügyében fontos fejlemény volt az amerikai-orosz csúcstalálkozó, de azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy közelebb kerültünk volna a háború lezáráshoz. A vámok ügyében bizonytalanságot csökkentő tényezőként értékelhető az európai-amerikai megállapodás, de Kínával és Indiával még közel sem rendezett az Egyesült Államok viszonya.

A portfóliómenedzserek közül többen is figyelmeztetnek: az értékeltségek olyan magasságokban vannak, hogy az egy lehetséges korrekciót vetít előre.

A dollár augusztus eleje óta kissé gyengült, ami nincs ellenére a Trump-adminisztrációnak, habár ez az inflációra kedvezőtlen hatást gyakorolhat. A vámok ugyancsak begyűrűzhetnek a fogyasztói árakba, ezzel együtt is inkább egyszeri inflációs sokkot vetít előre az elemzői konszenzus, miközben a munkaerőpiaci helyzet inkább a monetáris lazítás irányába mutat.

A politikailag egyre nagyobb nyomás alatt álló Fed szeptemberre várt kamatvágását a piacok beárazták, a 10 éves amerikai kötvényhozam 10 bázisponttal csökkent. Ezt követően idén még egy kamatvágásra kerülhet sor a várakozások szerint.

Európa részvénypiaca valamelyest veszített az idén megszerzett relatív előnyéből, a mérsékelt gazdasági növekedési kilátások nem javultak, az autóipar változatlanul küzd a maga kihívásaival, a francia belpolitikai válság kialakulása és a lengyel bankadó bevezetése pedig negatívumként hatottak. Európában a mostani helyzet nagyobb monetáris lazítást tenne lehetővé, habár az amerikai tempónál gyorsabb kamatvágásokra itt sem számítanak a portfóliómenedzserek.

Magyarországon a monetáris helyzet változatlan, az MNB egyelőre 6,5%-os kamatszintet tart, ami szükséges a forint árfolyamának stabilitásához, és a célsávot meghaladó infláció is indokolja. A BUX részvényindex jól teljesített, 4%-ot nőtt augusztusban, míg a tízéves kötvényhozam enyhén csökkent. A beruházási adat és a GDP-adat egyaránt kiábrándító volt, az év eleji 3-6%-os kormányzati célkitűzésből reálisan alig 0,8-1%-os gazdasági növekedés valósulhat meg, a fiskális mozgástér pedig korlátos. A portfóliómenedzserek deviza szerinti allokációján meglátszik, hogy a mostani helyzetben többen is elkezdtek elfordulni a forinttól.

Az augusztusi események hatására a portfóliómenedzserek nem változtattak nagyon jelentősen az előző havi, a Portfolio által nyomon követett, közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión, habár a kötvények általános alulsúlyozása a múlt hónaphoz hasonlóan tovább folytatódott.

A pénzpiaci kitettség a múltkori rendkívüli súlynövelés után most kissé csökkent, az így felszabadított tőke elsősorban a részvénypiacokra áramlott.

A részvények eszközosztályán belül a hazai, a régiós és a fejlett piaci kategória is növekedni tudott, ezenkívül az abszolút hozamú stratégia is súlynövelésre volt képes.

A jelenlegi közös portfólióban legnagyobb súllyal a nemzetközi kötvények (16,9%) és az abszolút hozamú stratégia (15,0%) szerepelnek. A harmadik és negyedik helyet a fejlett piaci részvénykitettség (14,5%), illetve a pénzpiaci eszközosztály (14,4%) foglalják el. A hazai kötvények részaránya 14,2%-ra csökkent.

A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 14%-ban pénzpiaci kitettségből áll, enyhe csökkenéssel a múlt havi szinthez képest. A kötvénysúly 2023 eleje óta nem látott szintre csökkent, de még így is a legnagyobb részt (31%) teszi ki a portfólión belül. A részvények aránya kissé nőni tudott (28%), az alternatív befektetések tartását pedig 27%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.

Az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. Az augusztus végi pillanatkép szerint

a portfóliómenedzserek 46,4%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget, ezzel a mérés kezdete óta a legalacsonyabb szintre csökkentették a forint súlyát.

A profik minden más deviza súlyát növelték az előző hónaphoz képest: 28,1%-ban euróban tartanák a pénzt, a dolláros befektetések részaránya 16,8%-ra nőtt, az egyéb devizás (például japán jen) kitettség ajánlott súlya pedig 8,7%-ra emelkedett.

