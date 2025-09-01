Itt a nagy kitörés az aranynál!

Az arany spot ára 1 százalékkal 3488 dollárra emelkedett unciánként,
elérve az április 23. óta mért legmagasabb szintet.
Ezzel idén már 32,9 százalékos pluszban van a nemesfém árfolyama.
