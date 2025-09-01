K&H: bármilyen negatív hírre érzékenyebben reagálhatnak a börzék
"Augusztusban a részvénypiacok emelkedtek, ebben a hónapban is az amerikai tőzsdék vezették az erősödő trendet. Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőt mutat, a második negyedéves, évesített GDP növekedés 3,3%-ot tett ki. Az amerikai munkaerő-piacon azonban a lassulás jelei kezdenek látszani, és mivel az infláció a várakozásoknak megfelelően alakul, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed egyre nyitottabbnak mutatkozik a kamatvágásokra. Összességében, amíg az amerikai gazdaság jól teljesít, a vállalati eredmények rendben vannak és a jegybank is a kamatvágások felé mozdul, kitarthatnak a részvénypiaci emelkedést segítő pillérek. Ezzel együtt az amerikai tőzsde továbbra is drágának számít a várható profitokhoz képest, így bármilyen, jelentősebb negatív hírre érzékenyebben reagálhatnak a börzék. Az amerikai kötvénypiacon folytatódott a viszonylagos nyugalom augusztus során, a 10 éves amerikai államkötvény-hozamok 4,3% körül alakultak. A hazai kötvények esetében a korábbi hónapokban megszokotthoz képest kissé emelkedő volatilitást láthattunk július végén – augusztus elején, a hónap során 7% körül mozgott a 10 éves magyar államkötvények hozama.
A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hosszú távú súlyon tartjuk a jelenlegi kitettséget. Az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít, azonban a magasabb vámok reálgazdasági hatásával kapcsolatos bizonytalanság óvatosabb megközelítést indokol. Régiós szinten felülsúlyozzuk az amerikai, míg alulsúlyozzuk a csendes-óceáni térség részvénypiacát. A szektorokat tekintve felülsúlyozzuk a pénzügyi- és a technológiai-szegmens papírjait, míg a ciklikus iparágak, főként az ipari-szektor részvényeiből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 67%
- EUR kitettség: 8%
- USD kitettség: 18%
- Egyéb devizás kitettség: 7%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
