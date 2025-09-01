MBH: lehetséges korrekció jelei mutatkoznak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írása olvasható:

"2025 augusztusában az amerikai tőzsdék egy erőteljes trendszerű emelkedés folytatásával rukkoltak elő: az S&P 500 sorozatosan rekordokat döntött, a 6 468,54 pontos csúcsot például augusztus 14-én érte el. A Nasdaq 100 is hasonlóan jól teljesített, míg a Dow Jones is új történelmi záróértéket ért el 45 631,74‑el augusztus 22-én. Az emelkedést több tényező is támogatta: egyrészt az infláció valamivel alacsonyabb volt a vártnál (a júliusi éves CPI +2,7 %), másrészt a vállalati eredmények túlnyomó többsége pozitív volt, és több nagy techcég –mint az Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon és társai – jól teljesítettek. A FED is megnyitotta az utat a kamatvágások előtt, és erre is pozitívan reagáltak a piacok. Az augusztusi európai teljesítmény elmaradt az amerikai lendülettől sajnos és a régiós részvények teljesítményére is rányomta a bélyegét – a vártnál magasabb - lengyel bankadó bevezetésének híre.

Erős volt az augusztusi kezdés a kötvény piacokon, elsején a várakozásoktól elmaradó, illetve a korábbi hónapok adatait jócskán lefelé felülvizsgáló amerikai Non-Farm Payroll riport hatására a rövid hozamok egy nap alatt mintegy 30 bázispontot csökkentek. A hosszú hozamok nehezebben tartották meg a rallit, főleg az amerikai intézményrendszerbe vetett bizalom megingása miatt. Trump a rossz NFP riport miatt kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, illetve a FED monetáris tanács egyik tagja is lemondott, akinek helyére a hozzá hűséges tanácsadóját, Stephen Miran-t nevezte ki. A hónap során érkező jobless claims adatok nem igazolták vissza a rossz NFP riportot, a fő félelem leginkább az, hogy a kvázi megszüntetett bevándorlás miatt „mesterségesen” alacsony a munkanélküliségi ráta és a mögöttes folyamatok valójában rosszabb képest festenek.

Az inflációs adatokon elkezdett látszódni a vámok hatása. Bár néhányan ijedeznek a magas headline számoktól, az elemzői konszenzus és a piac nagy része is egyszeri ársokkra számít. További népszerű nézet még, hogy az inflációs számban nagyobb súlyt ( 75%) vállaló szolgáltatásinfláció stabil lefelé trendelése kiegyenlíti a vámok okozta hatást. A globális piacon főleg az európai hosszú hozamok teljesítettek a leggyengébben, a német fiskális költekezés sztori továbbra is nagy hangsúlyt kap, erre még rájátszott a hó vége felé felerősödő francia politikai bizonytalanság is.

A magyar kötvény piac a hónap első felében felülteljesített az európai társaihoz képest, feláraink a német kötvényekkel szemben 25-30 pontot csökkentek. A piacon főleg nemzetközi befektető beszállókról hallani, melyet a külföldi állomány többszáz milliárdos növekedése, valamint a kivételesen erős 10 éves kötvényaukciók is alátámasztanak. Ennek fő oka a beárazódó amerikai kamatvágások általános pozitív hatása a fejlődő piacokra, mely az EURHUF árfolyamán is meglátszott. A vételi flow kiszáradása után némileg korrigáltak a hozamok, a 10 éves kötvény jelenleg pont az elmúlt hat hónap range-ének közepén, kicsivel 7% felett kereskedik.

A piacok további trendszerű emelkedésének kaput nyithatnak a vártnál rosszabb munkaerőpiaci adatok és az emiatt kialakuló kamatvágási várakozások, de véleményünk szerint a pozicionáltság egyre figyelmeztetőbb jelet mutat egy lehetséges korrekcióra, ezért az eszközallokációt változatlanul hagyjuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 80%

EUR kitettség: 20%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ