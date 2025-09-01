MBH: lehetséges korrekció jelei mutatkoznak
"2025 augusztusában az amerikai tőzsdék egy erőteljes trendszerű emelkedés folytatásával rukkoltak elő: az S&P 500 sorozatosan rekordokat döntött, a 6 468,54 pontos csúcsot például augusztus 14-én érte el. A Nasdaq 100 is hasonlóan jól teljesített, míg a Dow Jones is új történelmi záróértéket ért el 45 631,74‑el augusztus 22-én. Az emelkedést több tényező is támogatta: egyrészt az infláció valamivel alacsonyabb volt a vártnál (a júliusi éves CPI +2,7 %), másrészt a vállalati eredmények túlnyomó többsége pozitív volt, és több nagy techcég –mint az Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon és társai – jól teljesítettek. A FED is megnyitotta az utat a kamatvágások előtt, és erre is pozitívan reagáltak a piacok. Az augusztusi európai teljesítmény elmaradt az amerikai lendülettől sajnos és a régiós részvények teljesítményére is rányomta a bélyegét – a vártnál magasabb - lengyel bankadó bevezetésének híre.
Erős volt az augusztusi kezdés a kötvény piacokon, elsején a várakozásoktól elmaradó, illetve a korábbi hónapok adatait jócskán lefelé felülvizsgáló amerikai Non-Farm Payroll riport hatására a rövid hozamok egy nap alatt mintegy 30 bázispontot csökkentek. A hosszú hozamok nehezebben tartották meg a rallit, főleg az amerikai intézményrendszerbe vetett bizalom megingása miatt. Trump a rossz NFP riport miatt kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, illetve a FED monetáris tanács egyik tagja is lemondott, akinek helyére a hozzá hűséges tanácsadóját, Stephen Miran-t nevezte ki. A hónap során érkező jobless claims adatok nem igazolták vissza a rossz NFP riportot, a fő félelem leginkább az, hogy a kvázi megszüntetett bevándorlás miatt „mesterségesen” alacsony a munkanélküliségi ráta és a mögöttes folyamatok valójában rosszabb képest festenek.
Az inflációs adatokon elkezdett látszódni a vámok hatása. Bár néhányan ijedeznek a magas headline számoktól, az elemzői konszenzus és a piac nagy része is egyszeri ársokkra számít. További népszerű nézet még, hogy az inflációs számban nagyobb súlyt ( 75%) vállaló szolgáltatásinfláció stabil lefelé trendelése kiegyenlíti a vámok okozta hatást. A globális piacon főleg az európai hosszú hozamok teljesítettek a leggyengébben, a német fiskális költekezés sztori továbbra is nagy hangsúlyt kap, erre még rájátszott a hó vége felé felerősödő francia politikai bizonytalanság is.
A magyar kötvény piac a hónap első felében felülteljesített az európai társaihoz képest, feláraink a német kötvényekkel szemben 25-30 pontot csökkentek. A piacon főleg nemzetközi befektető beszállókról hallani, melyet a külföldi állomány többszáz milliárdos növekedése, valamint a kivételesen erős 10 éves kötvényaukciók is alátámasztanak. Ennek fő oka a beárazódó amerikai kamatvágások általános pozitív hatása a fejlődő piacokra, mely az EURHUF árfolyamán is meglátszott. A vételi flow kiszáradása után némileg korrigáltak a hozamok, a 10 éves kötvény jelenleg pont az elmúlt hat hónap range-ének közepén, kicsivel 7% felett kereskedik.
A piacok további trendszerű emelkedésének kaput nyithatnak a vártnál rosszabb munkaerőpiaci adatok és az emiatt kialakuló kamatvágási várakozások, de véleményünk szerint a pozicionáltság egyre figyelmeztetőbb jelet mutat egy lehetséges korrekcióra, ezért az eszközallokációt változatlanul hagyjuk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 80%
- EUR kitettség: 20%
- USD kitettség: 0%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kell ennél egyértelműbb jelzés? Vlagyimir Putyin kezét fogva intett be Donald Trumpnak a nagyhatalom vezetője
Az orosz elnök még el is furikázta.
Indul a hitelboom, intenzív időszak jön – Kockázatokról és mellékhatásokról tájékozódjon a hitelközvetítés zászlóshajó eseményén
Kihagyhatatlan konferencia közeleg.
Nemcsak brutálisan fogyaszt, de a szívroham kockázatát is csökkenti a Novo Nordisk csodagyógyszere
Emelkedik a hírre az árfolyam.
Jött a figyelmeztetés a nyugdíjasoknak: mától kapják meg a küldeményeket
A kézbesítést a postás egy alkalommal kísérli meg.
Nagy bajban van Oroszország
Lassult a feldolgozóipar teljesítménycsökkenése.
Lagarde figyelmeztet: politikai káosz fenyegeti az euróövezetet, a piacok már reagálnak
Az EU egyik legnagyobb gazdaságának kormányválságától óva intett mindenkit.
A Parlament mondhat vétót az EU amerikai vámalkujára
Sok buktató lesz még, mielőtt a tagállamok bármi hasznát látnák az USA-val kötött megállapodásnak.
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
3% alatti kamattal érkezik a Gránit Bank Otthon Start hitele
Jelentős kamatkedvezmény, komoly jóváírás és díjelengedés jellemzi a Gránit Banknál szeptember elsejétől elérhető Otthon Start hitelt. A támogatott kölcsön kamata 2,85% lesz.   A Gr
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.