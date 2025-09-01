Milliárdokat öntenek ebbe a szektorba a dúsgazdagok, a szakértők szerint ez a jövő

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

Az vagyonos amerikai magánbefektetők 48 milliárd dollárt fektettek magánhitelalapokba 2025 első hat hónapjában, ami már most meghaladja a 2023-as teljes összeget, és jó úton halad afelé, hogy túlszárnyalja a tavalyi 83,4 milliárd dolláros csúcsot - derül ki az RA Stanger befektetési bank adataiból.

Európában is hasonló trend figyelhető meg: a kontinensen működő úgynevezett "örökzöld" magánhitelalapokban kezelt vagyon több mint kétszeresére nőtt az előző évhez képest, elérve a 24 milliárd eurót 2025 júniusának végére a Novantigo tanácsadó cég szerint.

Ez a növekedés jól mutatja, hogy a nagy magánbefektetési csoportok egyre nagyobb figyelmet fordítanak az egyéni befektetőkre.

A Moody's hitelminősítő elemzői szerint ez az iparág egyik legnagyobb új növekedési területe.

"A növekedés egy nagyon alulpenetrált piacról érkezik" - nyilatkozta Brad Marshall, a Blackstone magánhitelrészlegének vezetője. "A magánpiacok prémiumot kínálnak a befektetőknek ahhoz képest, amit a nyilvános piacokon kaphatnak."

Miközben a hagyományos magánhitelalapok tőkebevonása lelassult a tőkeáttételes kivásárlási iparág szélesebb körű visszaesésével párhuzamosan, az egyéni befektetőktől származó új hozzájárulások felgyorsultak. A Preqin adatai szerint a nagy befektetőknek (alapítványoknak, nyugdíjalapoknak) kínált magánhiteleszközök 2021 óta egyre kevesebb tőkét vonzanak.

A Blackstone régóta dominálja ezt a piacot, bár egyre intenzívebb versennyel néz szembe az olyan riválisok miatt, mint az Apollo Global Management, a Blue Owl, az Ares Management és a BlackRock HPS Investment Partners részlege.

A Blackstone magánhitelalapja, a Bcred idén eddig 6,5 milliárd dollárt vonzott, az elmúlt 12 hónapban pedig 11,7 milliárd dollárt.

Az átlagos kereskedési napokon az egyéni befektetők több mint 50 millió dollárnyi megrendelést adnak le az alapra, ami a mezőny élére helyezi a céget.

A versenytársak is felzárkóznak: az Apollo Debt Solutions 6,4 milliárd dollárt gyűjtött az elmúlt évben, míg a Blue Owl két nagy alapja körülbelül 7 milliárd dollárt vonzott. Az Ares fő terméke a vagyonos magánszemélyek számára, az Ares Strategic Income Fund 5 milliárd dollárt gyűjtött.

