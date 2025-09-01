Milliárdokat öntenek ebbe a szektorba a dúsgazdagok, a szakértők szerint ez a jövő

Az vagyonos amerikai magánbefektetők 48 milliárd dollárt fektettek magánhitelalapokba 2025 első hat hónapjában, ami már most meghaladja a 2023-as teljes összeget, és jó úton halad afelé, hogy túlszárnyalja a tavalyi 83,4 milliárd dolláros csúcsot - derül ki az RA Stanger befektetési bank adataiból.
Európában is hasonló trend figyelhető meg: a kontinensen működő úgynevezett "örökzöld" magánhitelalapokban kezelt vagyon több mint kétszeresére nőtt az előző évhez képest, elérve a 24 milliárd eurót 2025 júniusának végére a Novantigo tanácsadó cég szerint.
Ez a növekedés jól mutatja, hogy a nagy magánbefektetési csoportok egyre nagyobb figyelmet fordítanak az egyéni befektetőkre.
A Moody's hitelminősítő elemzői szerint ez az iparág egyik legnagyobb új növekedési területe.
"A növekedés egy nagyon alulpenetrált piacról érkezik" - nyilatkozta Brad Marshall, a Blackstone magánhitelrészlegének vezetője. "A magánpiacok prémiumot kínálnak a befektetőknek ahhoz képest, amit a nyilvános piacokon kaphatnak."
Miközben a hagyományos magánhitelalapok tőkebevonása lelassult a tőkeáttételes kivásárlási iparág szélesebb körű visszaesésével párhuzamosan, az egyéni befektetőktől származó új hozzájárulások felgyorsultak. A Preqin adatai szerint a nagy befektetőknek (alapítványoknak, nyugdíjalapoknak) kínált magánhiteleszközök 2021 óta egyre kevesebb tőkét vonzanak.
A Blackstone régóta dominálja ezt a piacot, bár egyre intenzívebb versennyel néz szembe az olyan riválisok miatt, mint az Apollo Global Management, a Blue Owl, az Ares Management és a BlackRock HPS Investment Partners részlege.
A Blackstone magánhitelalapja, a Bcred idén eddig 6,5 milliárd dollárt vonzott, az elmúlt 12 hónapban pedig 11,7 milliárd dollárt.
Az átlagos kereskedési napokon az egyéni befektetők több mint 50 millió dollárnyi megrendelést adnak le az alapra, ami a mezőny élére helyezi a céget.
A versenytársak is felzárkóznak: az Apollo Debt Solutions 6,4 milliárd dollárt gyűjtött az elmúlt évben, míg a Blue Owl két nagy alapja körülbelül 7 milliárd dollárt vonzott. Az Ares fő terméke a vagyonos magánszemélyek számára, az Ares Strategic Income Fund 5 milliárd dollárt gyűjtött.
A magánhitelalapok előretöréséről itt írtunk részletesen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Fontos amerikai engedélytől estek el a dél-koreai chipgyártók, esnek a részvények
Nem kímélik a Samsung papírjait sem.
Lángok csaptak fel Dél-Oroszországban: videón az ukrán támadás eredménye, amit lehet, nem is így terveztek
A Krasznodari határterületről érkeztek felvételek.
Csődbe ment egy fapados légitársaság
Idén már másodszor.
Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved
Jelentősen esett a nyereség.
Olyan döntésnek ágyazhatnak meg, amit még sokáig emlegetni fogunk
Van élet a Fed döntése előtt is.
Bejelentette Zelenszkij: elfogták az Ukrajnát megrázó hidegvérű gyilkosság feltételezett elkövetőjét
A parlament korábbi elnökét ölték meg.
Otthon Start: érkeznek a bankok feltételei, brutális a verseny, itt a 3% alatti kamat is
Esetenként több százezer forintos kedvezményeket is nyújtanak.
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
3% alatti kamattal érkezik a Gránit Bank Otthon Start hitele
Jelentős kamatkedvezmény, komoly jóváírás és díjelengedés jellemzi a Gránit Banknál szeptember elsejétől elérhető Otthon Start hitelt. A támogatott kölcsön kamata 2,85% lesz.   A Gr
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.