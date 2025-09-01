Vallottak a profik: ezt az 5 részvényt kell venni szeptemberben

Itt a szeptember, a profik pedig ismét megtették tétjeiket, hogy melyek lehetnek a hónap legjobb befektetései. Ezúttal a Morgan Stanley elemzőinek legfrissebb ajánlásaival foglalkozunk. A listán több izgalmas részvény is szerepel. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudni ezekről a papírokról, és azt is, hogy mekkora potenciális hozammal kecsegtetnek.

Augusztus végére némileg megtorpant az emelkedés a tőzsdéken, a befektetők pedig szeptember első hetében a pénteken érkező amerikai munkaerőpiaci adatokra koncentrálnak, ugyanis ez az adat alig egy hónappal ezelőtt már egyszer jókora negatív meglepetést okozott, melyre a piacok is azonnal reagáltak.

A hónapok során ráadásul kamatdöntő ülés is lesz, a Federal Reserve pedig úgy tűnik, hogy hosszas várakozás után szeptember 17-én végre valóban elkezdi a várt kamatcsökkentést, a befektetők pedig már most elkezdtek helyezkedni.

A változások több izgalmas befektetési lehetőséget is kínálnak, ezúttal a Morgan Stanley elemzőinek legfrissebb ajánlásait hoztuk el.