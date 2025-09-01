Veszélyes zónába ért a bitcoin

A bitcoin árfolyama még augusztus 14-én ért el új történelmi csúcsot, 123 899 dollárnál. Azóta azonban
egy lassabb korrekciót láthatunk a legnépszerűbb kriptoeszköznél.
Az idei év egészét tekintve egyébként még továbbra is jelentősnek mondható, közel 16 százalékos pluszban van az árfolyam, amivel egyébként simán veri a 3 vezető amerikai részvényindexet a bitcoin.
