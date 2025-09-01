VIG Alapkezelő: kamatvágás a láthatáron

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írása olvasható:

"Az amerikai tőkepiaci mozgásokat augusztusban elsősorban a makrogazdasági és politikai hírek határozták meg. A háztartások fogyasztási kiadásait mérő PCE-index emelkedése magasabb inflációt vetít előre. Ennek egyik oka a vámok fogyasztói árakba való begyűrűzése, amit részben ellensúlyozhatnak az Egyesült Államokban termelő vállalatoknak ígért vámmentességek. Az ISM intézet beszerzési menedzser indexei (PMI) a gazdasági aktivitás lassulását, valamint a munkaerőpiac gyengülését jelzik. Kérdés, hogy a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) az infláció letörését vagy a munkaerőpiaci kockázatokat helyezi-e előtérbe.

A piac jelenleg két idei kamatvágást áraz, ami összhangban áll Donald Trump és adminisztrációjának retorikájával. Az USA Munkaügyi Statisztikai Hivatala (U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS) vezetőjének menesztése és Lisa Cook Fed-kormányzó távozása ugyan növelheti a kamatcsökkentés esélyét, de egyben meg is kérdőjelezi az amerikai intézményrendszer integritását. A részvénypiac fő támaszát továbbra is a kamatvágási várakozások adják, miközben a tech óriáscégeket tömörítő „Káprázatos Hetes” vállalatcsoport teljesítménye ismét kezd eltávolodni a piac egészétől.

Ázsiában továbbra is a vámokkal kapcsolatos fejlemények dominálnak. A japán részvénypiac összességében emelkedő pályán maradt, amit egyrészt a tarifákkal kapcsolatos kedvezőbb hírek, másrészt a béremelkedés nyomán várható inflációs élénkülés és a vállalati reformok is támogathatnak. Az indiai piacot ugyanakkor nyomás alatt tartják az orosz olajimport miatti potenciális amerikai büntetővámok. Ezzel szemben az ausztrál részvénypiac rekordközeli szintekre kapaszkodott, mivel a gyenge konjunktúra gyorsabb kamatcsökkentést áraz.

Európában továbbra is kérdéses a növekedés dinamikája. Míg az Egyesült Államokban az AI-szektor felhúzza a piaci teljesítményt, addig Európában hiányzik hasonló húzóágazat. Az autóipart egyrészt a vámok miatt romló export környezet, másrészt az elektromosautó szegmensben tapasztalható növekvő globális verseny terheli. Ezt részben ellensúlyoznak a hadiipari és infrastruktúra-beruházások. Franciaországban kiéleződő belpolitikai feszültség miatt emelkedtek az állampapír-hozamok, a kormányválság a bankszektornak sem kedvez. Az európai részvények év eleje óta látott felülteljesítése mérséklődött, ugyanakkor az értékeltség továbbra is kedvező.

Magyarországon a javuló PMI óvatos optimizmusra ad okot, miközben az infláció kismértékben, 4,3%-ra csökkent. A Magyar Nemzeti Bank egyelőre tartja a 6,50%-os alapkamatot, ezért a hozamgörbe alakulását inkább a régiós és európai hozamemelkedés, valamint a globális kockázati étvágy befolyásolja. A forint árfolyama érzékenyen követte a dollár és az európai hozamok irányváltásait: rövid távon a Fed-kamatvágás felé mutató jelek forinterősítőek, ugyanakkor a vámháborús fejlemények és az európai hozamemelkedés ezt részben ellensúlyozhatják."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 25%

EUR kitettség: 33%

USD kitettség: 33%

Egyéb devizás kitettség: 9%

