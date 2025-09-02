Egyetlen ábra arról, hogy miért kell most aranyba fektetni

A nyersanyagpiaci befektetési lehetőségekkel kiemelten fogunk foglalkozni a következő Portfolio Investment Day konferenciákon, amire itt lehet jelentkezni.
A lenti ábra a S&P GSCI Total Return nyersanyagár indexet veti össze a S&P500 amerikai részvényindexszel, a grafikon a két index hányadosának alakulását mutatja. Mindkét index nominális, mindenkori dollárban számolt - kezdi írását Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője.
Látható, hogy a nyersanyagok az elmúlt 55 évben három alkalommal voltak kimagaslóan drágák: az 1974-es olajkrízis, az 1990-es Öböl-háború és a 2008-as pénzügyi krízis idején. Az árazás legalja pedig a 70-es évek elején és a 2000-es technológiai buborék idején volt, illetve most. A fő üzenet a szakember szerint az, hogy
a nyersanyagok most a legolcsóbbak az amerikai részvény árazáshoz képest az elmúlt 55 évben.
"Mi nagyon hiszünk abban, hogy ez az extrém olcsó árazás nőni fog.
A nyersanyagpiacok nagy áremelkedés előtt állnak, főleg egy stagflációs (magas infláció, alacsony gazdasági növekedés) időszakban, ami várakozásunk szerint be fog következni
- fogalmaz az elemző.
Egy ilyen időszakban a reáleszközök (pl. az ingatlanok, nyersanyagok, termelő vállalatok) hozama jellemzően túlteljesíti a pénzügyi eszközöket, mutat rá.
A nyersanyagok közül különösen a réz, az arany, az ezüst, az urán, a PGE (platina, palládium, irídium) fémek és a lítium esetén látunk átárazási potenciált,
de az olaj és gáz, szén, vasérc és mezőgazdasági nyersanyagok áremelkedése is jelentős lehet, írja. Emellett érdemes figyelni néhány különleges ipari fémre, mint a volfrám, az antimon vagy a ritka földfémek, ahol a geopolitika és a hadiipari felhasználás jelenthet extra keresletet.
Egyébként
pont ma döntött új történelmi csúcsot az arany árfolyama,
de az ezüst jegyzése is 2011 óta nem látott szinten van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
