  • Megjelenítés
Egyetlen ábra arról, hogy miért kell most aranyba fektetni
Befektetés

Egyetlen ábra arról, hogy miért kell most aranyba fektetni

Portfolio
Mennyire drágák a nyersanyagok a részvényekhez képest? Erre a kérdésre keresi legújabb elemzésében a választ Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője az Erste Marketen. A beszédes ábrán jól látható: a nyersanyagok az elmúlt 55 évben három alkalommal voltak kifejezetten olcsók, az egyik éppen most van. A szakember szerint a nyersanyagok közül különösen a réz, az arany, az ezüst, az urán, a PGE (platina, palládium, irídium) fémek és a lítium lesz izgalmas.

A nyersanyagpiaci befektetési lehetőségekkel kiemelten fogunk foglalkozni a következő Portfolio Investment Day konferenciákon, amire itt lehet jelentkezni.

A lenti ábra a S&P GSCI Total Return nyersanyagár indexet veti össze a S&P500 amerikai részvényindexszel, a grafikon a két index hányadosának alakulását mutatja. Mindkét index nominális, mindenkori dollárban számolt - kezdi írását Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője.

Látható, hogy a nyersanyagok az elmúlt 55 évben három alkalommal voltak kimagaslóan drágák: az 1974-es olajkrízis, az 1990-es Öböl-háború és a 2008-as pénzügyi krízis idején. Az árazás legalja pedig a 70-es évek elején és a 2000-es technológiai buborék idején volt, illetve most. A fő üzenet a szakember szerint az, hogy

a nyersanyagok most a legolcsóbbak az amerikai részvény árazáshoz képest az elmúlt 55 évben.

"Mi nagyon hiszünk abban, hogy ez az extrém olcsó árazás nőni fog.

A nyersanyagpiacok nagy áremelkedés előtt állnak, főleg egy stagflációs (magas infláció, alacsony gazdasági növekedés) időszakban, ami várakozásunk szerint be fog következni

- fogalmaz az elemző.

Egy ilyen időszakban a reáleszközök (pl. az ingatlanok, nyersanyagok, termelő vállalatok) hozama jellemzően túlteljesíti a pénzügyi eszközöket, mutat rá.

A nyersanyagok közül különösen a réz, az arany, az ezüst, az urán, a PGE (platina, palládium, irídium) fémek és a lítium esetén látunk átárazási potenciált,

de az olaj és gáz, szén, vasérc és mezőgazdasági nyersanyagok áremelkedése is jelentős lehet, írja. Emellett érdemes figyelni néhány különleges ipari fémre, mint a volfrám, az antimon vagy a ritka földfémek, ahol a geopolitika és a hadiipari felhasználás jelenthet extra keresletet.

evtizedes-melyponton-vannak-a-nyersanyagok-a-reszvenyarazashoz-kepest-20250901-2025-09-01-182666

Egyébként

pont ma döntött új történelmi csúcsot az arany árfolyama,

de az ezüst jegyzése is 2011 óta nem látott szinten van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Ránk tör az amerikai adósságválság? Szörnyű veszélyt vizionál a milliárdos befektető

Történelmi csúcsot döntött az arany

Itt a nagy kitörés az aranynál!

Lendületben az arany, négy hónapja nem látott magasságban az árfolyam

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2196139559-alkalmazás-applikáció-digitális-informatika-innováció-mesterséges-intelligencia-szoftver-technológia
Portfolio signature
Összecsapnak az AI-chatbotok: most kiderül, melyikük tudja a legjobb hozamot elérni
Pénzcentrum
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility