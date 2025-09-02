Elege lett a veszélyes kockázatokból, kiszórja az amerikai államkötvényeit a hatalmas nyugdíjalap

Az Australian Retirement Trust Pty, amely 330 milliárd ausztrál dollárt (kb. 73 000 milliárd forintot) kezel, alulsúlyozza az amerikai kötvényeket dinamikus eszközallokációs stratégiájában – jelentette ki Jimmy Louca, az alap szenior portfóliómenedzsere.

Louca szerint most nagyobb értéket képviselnek a brit és ausztrál kötvények. Bár Jerome Powell Fed-elnök nemrég enyhébb hangnemet ütött meg,

az infláció felgyorsulhat az amerikai költségvetési hiány növekedése és a Trump-féle kereskedelmi háború miatt.

"Ciklikusan lazít a Fed, de kockázatok vannak a költségvetési aggodalmak miatt. Ha erős amerikai költekezést kombinálunk egy olyan jegybankkal, amely inkább a teljes foglalkoztatottságot célozza, az inflációs mixet eredményez" – magyarázta Louca.

Az ART elfordulása az amerikai államkötvényektől egy szélesebb trend része, amelyben tajvani biztosítók és hongkongi nyugdíjalapok is újragondolják amerikai kitettségeiket. Az USA hitelminősítésének rontása és a Fed függetlenségének eróziójától való félelmek arra ösztönzik a befektetőket, hogy alternatívákat keressenek, például kiváló minősítésű ausztrál és brit vállalati kötvényeket.

A Fed autonómiájával kapcsolatos aggodalmak múlt héten felerősödtek, miután Trump lépéseket tett Lisa Cook kormányzó eltávolítására, ami az öt és harminc éves államkötvényhozamok közötti különbséget 2021 óta nem látott szintre emelte.

Louca elárulta, hogy az ART profitot realizált az amerikai hozamgörbe meredekségére vonatkozó fogadásain. Most nagyobb értéket lát a brit és ausztrál államkötvényekben.

"Az ausztrál helyzet jobban fókuszál a költségvetési konszolidációra. Két motorja - a bányászat és a lakáspiac - nem működik olyan jól, mint korábban" – mondta. A piacok túlreagálták a közelmúltbeli brit élelmiszer- és energiaár-meglepetéseket, és a brit államkötvények továbbra is vonzóak.

Az amerikai államkötvények alulsúlyozása mellett az alap a dollárral szemben is pesszimista, és olyan devizákat részesít előnyben, mint a jen, sőt, az aranyat is.

