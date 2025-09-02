Fordulat jöhet ennél a magyar részvénynél - Most érdemes nagyon figyelni!

A tengerentúlon a befektetők most elsősorban a pénteki kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatra és a Federal Reserve közelgő kamatvágására figyelnek, míg Európában a francia kormányválság jelei okoznak bizonytalanságokat, miközben beléptünk az év, hozamok szempontjából nézve egyik leggyengébb időszakába.
A BUX index idén már több mint 30 százalékkal került feljebb, amivel világszinten kiemelkedik a magyar börze, amely az amerikai nagy indexekre is köröket vert az idén.
Idehaza ráadásul izgalmas befektetési lehetőségekből sem volt hiány az év eddigi részében.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés