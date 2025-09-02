Fordulat jöhet ennél a magyar részvénynél - Most érdemes nagyon figyelni!

Szezonálisan egy, a szokásosnál gyengébb hozammal kecsegtető hónapba léptünk a tőzsdéken, ezt pedig jól szemléltetik a hónap első napjaiban látott mozgások is. A magyar tőzsde esetében is korrekciót láthatunk több részvény esetében is. Van azonban egy olyan részvény, ami egy nagyon fontos szintig korrigált, innen pedig könnyen jöhet a felpattanás.

A tengerentúlon a befektetők most elsősorban a pénteki kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatra és a Federal Reserve közelgő kamatvágására figyelnek, míg Európában a francia kormányválság jelei okoznak bizonytalanságokat, miközben beléptünk az év, hozamok szempontjából nézve egyik leggyengébb időszakába.

A BUX index idén már több mint 30 százalékkal került feljebb, amivel világszinten kiemelkedik a magyar börze, amely az amerikai nagy indexekre is köröket vert az idén.

Idehaza ráadásul izgalmas befektetési lehetőségekből sem volt hiány az év eddigi részében.