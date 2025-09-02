  • Megjelenítés
Nagy változás a magyar lakossági állampapíroknál, megszólalt az Államkincstár
Befektetés

Nagy változás a magyar lakossági állampapíroknál, megszólalt az Államkincstár

Portfolio
A Hattyú utcai fiók fejlesztése révén teljes körű állampapír-forgalmazási szolgáltatás lesz elérhető a Kincstár összes budapesti ügyfélszolgálatán – közölte az Államkincstár.
Portfolio Future of Finance 2025
A befektetések és a vagyonkezelés témája kiemelt figyelmet kap a Portfolio szeptember 18-i Future of Finance 2025 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!
Információ és jelentkezés

Mostantól készpénzes állampapír-adásvétel és –pénztári szolgáltatás is elérhető a Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában, ezzel mind az öt budapesti ügyfélszolgálat immár teljes körű kiszolgálást nyújt az ügyfeleknek.

Az új szolgáltatásnak köszönhetően a készpénzes tranzakciókat előnyben részesítő ügyfelek számára is egyszerűbbé vált az állampapír-vásárlás.

Az állampapír-forgalmazásban kiemelt szerepe van a Pest vármegyei és a budapesti régiónak: innen származik a Kincstár lakossági állampapír-állományának több mint fele, ügyfeleinek pedig több mint 42 százaléka. A Hattyú utcai fiók szolgáltatásának fejlesztése által az ügyfelek mostantól minden állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálaton igénybe vehetik a teljes szolgáltatási palettát, előzetes időpontfoglalással pedig sorban állás nélkül intézhetik az ügyeiket.

A Kincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind az online csatornákon, mind a személyes ügyintézés során. Az ügyfélszolgálatok népszerűségét jól mutatja, hogy 2025 szeptemberéig közel 360 ezren  keresték fel a Kincstár fiókjait, ami 6,3%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest.

Címlapkép forrása: Róka László

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

