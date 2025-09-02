Nagy változás a magyar lakossági állampapíroknál, megszólalt az Államkincstár

Mostantól készpénzes állampapír-adásvétel és –pénztári szolgáltatás is elérhető a Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában, ezzel mind az öt budapesti ügyfélszolgálat immár teljes körű kiszolgálást nyújt az ügyfeleknek.
Az új szolgáltatásnak köszönhetően a készpénzes tranzakciókat előnyben részesítő ügyfelek számára is egyszerűbbé vált az állampapír-vásárlás.
Az állampapír-forgalmazásban kiemelt szerepe van a Pest vármegyei és a budapesti régiónak: innen származik a Kincstár lakossági állampapír-állományának több mint fele, ügyfeleinek pedig több mint 42 százaléka. A Hattyú utcai fiók szolgáltatásának fejlesztése által az ügyfelek mostantól minden állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálaton igénybe vehetik a teljes szolgáltatási palettát, előzetes időpontfoglalással pedig sorban állás nélkül intézhetik az ügyeiket.
A Kincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind az online csatornákon, mind a személyes ügyintézés során. Az ügyfélszolgálatok népszerűségét jól mutatja, hogy 2025 szeptemberéig közel 360 ezren keresték fel a Kincstár fiókjait, ami 6,3%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest.
Címlapkép forrása: Róka László
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Ez már nagyon csúnya: zuhan az Alteo árfolyama
Folytatódik a lejtmenet.
Kattant a bilincs az online csalók csuklóján: többszintű rendszerben csapolták a bankszámlákat
Több mint 300 millió forintot nyúltak le.
Itt a legfontosabb táblázat az Otthon Startról, már több ezren jelentkeztek a bankoknál
Három bank ment a 3%-os kamat alá, hétfőn befogadták az első hitelkérelmet is.
Heteken belül kifogy az amerikai kormány pénzéből Donald Trump – és ez csak a legkisebb gondja
Nagyon kemény szeptember vár az amerikai elnökre.
Megjött a figyelmeztetés: olyan háború jöhet, amely egy egész térséget dönthet romokba
Nem szabad, hogy ez nyílt konfliktussá fajuljon.
Nem találja az irányt a magyar tőzsde
Vegyes mozgások a piacon.
Megépülhet az első kis atomreaktor Lengyelországban
Azt is tudni, hol.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.