Történelmi csúcsot döntött az arany

Történelmi csúcsra emelkedett ma az arany árfolyama, miután a Fed kamatcsökkentési kilátásai, valamint a jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak új lendületet adtak a sárga nemesfémnek.

Az arany ára ma hajnalban elérte a 3508,68 dolláros szintet,

ezzel történelmi csúcsot döntött, meghaladva az áprilisi rekordot.

A csúcsról valamelyes visszahúzódtak az árak, jelenleg 0,5 százalékos pluszban van a jegyzés. A nemesfém idén eddig több mint 30%-ot erősödött, ezzel az egyik legjobban teljesítő nyersanyaggá vált.

Az arany hagyományosan menedékeszközként szolgál politikai és gazdasági zavarok idején, és általában profitál az alacsonyabb kamatkörnyezetből. A nemesfém idén további támogatást kapott, mivel a befektetők biztonságot keresnek a Donald Trump globális kereskedelmi háborúja által gerjesztett piaci turbulenciával szemben. Az elnök fokozódó támadásai a Fed ellen újabb aggodalomra adnak okot a befektetők számára, mivel a jegybank függetlenségével kapcsolatos kétségek alááshatják az USA-ba vetett bizalmat.

A legutóbbi áremelkedést az amerikai jegybank várható kamatcsökkentése is támogatja, miután Jerome Powell Fed-elnök óvatosan jelezte egy ilyen lépés lehetőségét. A pénteken érkező amerikai munkaerőpiaci jelentés várhatóan további jeleket mutat majd a munkaerőpiac gyengülésére, ami erősíti a kamatcsökkentés melletti érveket.

