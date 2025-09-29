  • Megjelenítés
 
Itt van Trump legújabb vámháborúja – Mutatjuk, hogyan fektess be okosan, hogy keress rajta!

Donald Trump gazdasági lépései tovább formálják a globális ipari környezetet: az elmúlt évben meghozott döntései nemcsak országokat, hanem teljes ágazatokat állítottak új pályára. Most egy újabb intézkedés körvonalazódik, amely alapjaiban rendezheti át az erőviszonyokat egy kulcsfontosságú szegmensben, és komoly következményekkel járhat az európai szereplők számára is. Mutatjuk, hogyan lehet ezen pénzt keresni.

Jön az újabb vám

Donald Trump vámháborúja nemcsak egyes országokat, de iparágakat is érint, számtalan szegmensben hozott olyan döntéseket az elmúlt egy évben, amik egy-egy szegmens működését alakították át:

Gépjármű- és autóalkatrész-ipar: A járművek és autóalkatrészek importjára bevezetett vámok, illetve az acél és alumínium drágulása súlyosan érinti ezeket a szektorokat.

Fém- és acélipar: Trump új vámokat vetett ki acélra és alumíniumra, amelyek költségemelkedést okoznak azokban az ágazatokban, amelyek ezeket használják – például gépiparban, építőiparban, járműgyártásban.

