Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?

Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy történelmi fordulóponthoz érkezett az Európai Unió: Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az EU importvámokat vezetne be, hogy végleg megszüntesse az orosz olaj- és gázbehozatalt. A témában itt volt velünk Szabó Dániel a Portfolio uniós ügyekért felelős szakértője. A műsor második részében azt néztük meg, miért kellett revíziót végrehajtania a Központi Statisztikai Hivatalnak a 2018 és 2023 között publikált szegénységi adatokban. Ezt a témát Hornyák Józseffel a Portfolio Makro rovatának elemzőjével tekintettük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Olaj- és gázimport – (01:30)
  • Makronaptár – (17:31)
  • KSH – (18:54)

