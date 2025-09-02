"Úgy keresnek, mint a banditák!" – kifakadt a brit vezető a költséges nyugdíjalapok miatt

A jobboldali párt sajtótájékoztatóján Richard Tice helyettes vezető súlyos kritikát fogalmazott meg a helyi nyugdíjalapok kezelőivel szemben, akiket inkompetenciával, vagy rosszabb esetben súlyos gondatlansággal vádolt.
Szerinte az alapok túl magas díjakat fizetnek olyan alapkezelőknek, akik gyenge teljesítményt nyújtanak, és végül az adófizetők kénytelenek állni a hiányt.
A Reform UK kezdeményezése azután érkezett, hogy a munkáspárti kormány idén bemutatta nyugdíjtörvény-javaslatát, amely a helyi nyugdíjalapok megaalapokba történő összevonását szorgalmazza, és felhatalmazná a központi kormányzatot, hogy előírja a befektetések szélesebb körű diverzifikálását, például brit infrastrukturális projektekbe. Tice korábban bírálta ezeket a terveket, mert szerinte túl sok pénzt irányítanak tőzsdén nem jegyzett, nem likvid alapokba.
A Reform, amely a helyi választásokon számos önkormányzati helyet szerzett és az országos közvélemény-kutatásokban jelenleg a Munkáspártot is megelőzi, lépéseket tervez a gyengén teljesítő alapkezelők leváltására, valamint a költséges, nem likvid alapokba történő befektetések csökkentésére. Emellett egyszerűbb befektetési stratégiát szorgalmaz az önkormányzatoknál, amely
nagyobb hangsúlyt fektet a globális részvényekre és az indexkövető alapokra, kevesebbet a nettó zéró kibocsátású befektetésekre, valamint saját összevont alapot hozna létre a helyi nyugdíjak számára.
Tice szerint a nyugdíjalap-kezelési költségek csökkentésével az önkormányzatok mérsékelhetnék az önkormányzati adókat vagy növelhetnék a szociális ellátásra fordított összegeket. "Amit látunk, az egy haszonleső kultúra a helyi önkormányzati nyugdíjrendszerekben, ahol túlszámláznak, miközben nem vállalnak felelősséget az alulteljesítésért" – mondta Tice.
Hol vannak a méretgazdaságossági előnyök? A tanácsadók, a konzultánsok, az ügyvédek úgy keresnek, mint a banditák."
A Reform UK helyettes vezetője szerint a helyi önkormányzati nyugdíjalapok évente 9-11 milliárd fonttal többet kereshetnének egy olyan portfólióval, amely 75%-ban globális részvényekből és 25%-ban globális kötvényekből áll, és alacsonyabb díjakat számít fel.
"Az igazság az, hogy az aktív befektetési alapkezelők soha nem teljesítik túl az átlagos indexkövető alapokat, az átlagos referenciaértéket" – állította Tice. "A nyugdíjak hosszú távú befektetések, ezért részvényekbe kellene befektetni, amelyek mindig felülmúlják a többi eszközosztályt."
A Helyi Önkormányzati Nyugdíjrendszer (Local Government Pension Scheme) az Egyesült Királyság egyik legnagyobb nyugdíjprogramja, közel 7 millió taggal és mintegy 400 milliárd font kezelt vagyonnal, amely 2040-re várhatóan 1000 milliárd fontra nő. Jelenleg 86 helyi nyugdíjalap kezeli, és a legfrissebb éves jelentése szerint nettó eszközeinek körülbelül fele részvényekbe van befektetve.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
