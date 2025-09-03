Befektetők, figyelem: ideje kiszállni ezekből a részvényekből?

Szezonálisan egy gyenge időszakba léptünk a tőzsdéken, a befektetőket ráadásul több dolog is aggasztja most: nagy a bizonytalanság az amerikai gazdaság jövőjét, a Federal Reserve függetlenségét illetően, míg Európában a francia kormányválság borzolja a kedélyeket, ennek megfelelően pedig nagyobb mínuszokat láthattunk szeptember első napjain. Ráadásul ezen tényezők együttese egy nagy emelkedés után, rekordétékeltségek mellet csaphat le a befektetőkre.

Az áprilisi vámháborús mélypontot követően megállíthatatlanok voltak a vezető tőzsdék, Amerikában sorra dőltek a történelmi csúcsok, a rekordszintekhez pedig rekordértékeltségek is társulnak.

Szeptember azonban egy híresen gyenge hónap szokott lenni a tőzsdei hozamok szempontjából, ráadásul most a helyzet is meglehetősen bizonytalan és összetett: a Federal Reserve kamatvágásának árazása mellett az amerikai munkaerő-, valamint kötvénypiaci eseményeket is idegesen figyelik most a piaci szereplők, ez pedig a szeptember elején látott tőzsdei mozgásokból is látszik.

Egy ekkora emelkedés után pedig egyáltalán nem lenne meglepő, ha beindulna egy korrekció, most pedig már több olyan befektetés is van, amelynél a kockázatok mérlegelését követően érdemes azon elgondolkozni, hogy zsebre tegyük a profitot.