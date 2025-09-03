Ez már durva: két nap alatt 82 százalékot száguldott ez a magyar részvény!

Az Amixa Holding árfolyama már 25 százalékos pluszban van a magyar tőzsdén, ezzel az emelkedéssel 545 forintig ért el az árfolyam. A nagy emelkedés tegnap kezdődött:
két nap alatt 82 százalékot ralizott a részvény.
A forgalom is magas : már több mint 16 millió forint értékben cseréltek gazdát ma a vállalat részvényei.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés