Ez már durva: két nap alatt 82 százalékot száguldott ez a magyar részvény!

Portfolio
Az elmúlt két napban valósággal kilőtt az Amixa Holding árfolyama, 40,3 százalékot ralizott ma a papír, bőven az átlag feletti forgalom mellett. Új kedvence van a magyar befektetőknek, a tegnapi őrületes rali után ma is nagy forgalom mellett ugrik az Amixa Holding árfolyama. Izgalmas ok húzódik meg az emelkedés hátterében, ami akár további, komoly rali előtt nyithatja meg a teret.
Az Amixa Holding árfolyama már 25 százalékos pluszban van a magyar tőzsdén, ezzel az emelkedéssel 545 forintig ért el az árfolyam. A nagy emelkedés tegnap kezdődött:

két nap alatt 82 százalékot ralizott a részvény.

A forgalom is magas : már több mint 16 millió forint értékben cseréltek gazdát ma a vállalat részvényei.

