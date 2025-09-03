Figyelmeztető lépés a profiktól: bezsebelik a nyereséget, kiszállnak a száguldó tőzsdéből

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A globális befektetők augusztusban nettó 1,5 milliárd dollár értékben adtak el vietnámi részvényeket, ami a Bloomberg 2009-ig visszamenő adatai alapján a legnagyobb havi tőkekivonás. A VN Index, a vezető vietnámi tőzsdeindex szerdán alig változott, miután a kereskedők visszatértek a munkaszüneti nap után.

"Ezt nagyrészt a meredek emelkedés utáni profitrealizálás és a kedvezőtlen árfolyamkilátásokkal kapcsolatos aggodalmak okozták" – nyilatkozta Tyler Manh Dung Nguyen, a Ho Chi Minh City Securities vezető piaci stratégája.

A vietnámi tőzsdeindex idén eddig 33%-kal emelkedett, felülmúlva a délkelet-ázsiai versenytársakat

a gazdasági kilátásokkal és a potenciális piaci besorolás-emeléssel kapcsolatos optimizmus közepette. A magas értékeltségi szintek és a devizanyomás azonban arra késztetik a külföldi befektetőket, hogy csökkentsék pozícióikat, ami elhozhatja a harmadik egymást követő, tőkekiáramlással járó évet.

Az elemzők szerint a helyi fizetőeszköz is tovább gyengülhet, miután rekord mélypontra süllyedt. A MUFG Bank előrejelzése szerint a dong árfolyama az év végére elérheti a 26 500-at dollárral szemben a növekvő importkereslet és a folyó fizetési mérleg mérséklődő többlete miatt. A helyi valuta szerdán 0,1%-kal gyengült a dollárral szemben, jelenleg kicsivel 26 400 alatt jár.

A piacot azonban továbbra is támogatják a belföldi tőkeáramlások – mondta Nguyen Anh Duc, az SBB Securities intézményi brókertevékenységének vezetője. A javuló vállalati eredmények szintén szilárd fundamentális támogatást nyújtanak.

A tőkekivonás koncentráltnak tűnik, csak a Vingroup részvényeiből mintegy 13 000 milliárd dong (493 millió dollár) nettó kiáramlás történt az elmúlt hónapban – közölte Sufianti, a Bloomberg Intelligence elemzője. "A legtöbb feltörekvő piac is tőkekiáramlást tapasztalt, ez nem tűnik országspecifikus jelenségnek."

