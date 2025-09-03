Hasítanak ezek az ETF-ek, a nyomukba sem érnek a hagyományos alapok

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az önkormányzati kötvényekre specializálódott tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) idén több mint kétszer annyi tőkét vonzottak, mint a hagyományos befektetési alapok, ami jól mutatja az ETF-ek növekvő népszerűségét ebben a szegmensben.

A CreditSights Inc. adatai szerint az év elejétől kezdve az önkormányzati ETF-ekbe nettó 19,6 milliárd dollár áramlott be, míg a befektetési alapokba mindössze 8 milliárd dollár.

A különbség különösen szembetűnő volt augusztusban, amikor az ETF-ek több mint 4,5 milliárd dollárnyi beáramlást könyvelhettek el, míg a befektetési alapok nettó tőkeáramlása negatív volt.

Az önkormányzati kötvény ETF-ek iránti kereslet 2007-es bevezetésük óta folyamatosan növekszik. Az aktívan kezelt alapokkal ellentétben ezek az ETF-ek általában olcsóbban működtethetők az indexalapú stratégiáknak és az alacsonyabb kereskedési költségeknek köszönhetően, ami hozzájárult a lakossági befektetők, különösen a fiatalabb generációk körében tapasztalható népszerűségükhöz.

"Az ETF-ek a befektetők új generációinak preferált eszközei" – nyilatkozta Steve McFee, a Vanguard vezető portfóliómenedzsere, aki a cég adómentes kötvény ETF-jét felügyeli.

Patrick Luby, a CreditSights önkormányzati stratégiai vezetője szerint az ETF-ek fellendülése több tényezőnek köszönhető. Az egyik a diverzifikáció lehetősége: az ETF-ek költséghatékony módot kínálnak a magánbefektetőknek arra, hogy magas hozamú önkormányzati kitettséget adjanak kötvényportfóliójukhoz.

Eközben az intézményi befektetők is egyre inkább hajlandók ETF-eket használni a kötvényportfóliók likviditási kockázatának diverzifikálására. Luby generációs váltást is említ az önkormányzati kötvénypiacon: "A fiatalabb befektetők számára, akik vagyonfelhalmozási szakaszban vannak, nagyon egyszerű pozíciót létrehozni egy ETF-ben, és később bővíteni azt az újabb pénzbefektetésekkel."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

