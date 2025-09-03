Hatalmas fordulat: a Google megúszta a Chrome eladását, szárnyal az árfolyam.

Bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét, de adatmegosztásra kötelezik a keresési piacon a verseny élénkítése érdekében - írja a Reuters. A hírt a befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták, az előzetes adatok alapján több, mint 7 százalékot ugorhat az árfolyam.

Amit Mehta washingtoni bíró kedden úgy határozott, hogy

a Google-nak nem kell eladnia Chrome böngészőjét,

ami ritka győzelmet jelent a technológiai óriáscégek számára az amerikai trösztellenes hatóságokkal folytatott küzdelemben. A bíróság ugyanakkor kötelezte a vállalatot, hogy ossza meg adatait versenytársaival az online keresési piac versenyének élénkítése érdekében.

A döntés hatására a Google anyavállalata,

az Alphabet részvényei 7,2%-kal emelkedtek a keddi kereskedés után,

a befektetők értékelték az ítéletet. Mehta bíró azt is engedélyezte, hogy a Google megtartsa Android operációs rendszerét, amely a Chrome-mal együtt kulcsfontosságú a Google piacvezető online hirdetési üzletága számára.

Az ítélet egy ötéves jogi csata eredménye a világ egyik legnyereségesebb vállalata és az Egyesült Államok között. Mehta tavaly megállapította, hogy a Google illegális monopóliummal rendelkezik az online keresés és a kapcsolódó hirdetések területén.

A bíró azonban "alázattal" közelítette meg a Google-ra kirótt jogorvoslatok kérdését, kiemelve a mesterséges intelligencia vállalatok által teremtett versenyt az ügy kezdete óta.

A bíróságnak itt egy kristálygömbbe kell néznie és a jövőbe tekintenie. Ez nem éppen egy bíró erőssége

– írta Mehta.

Bár az adatok megosztása a versenytársakkal erősíti a Google hirdetési üzletágának riválisait, a Chrome vagy az Android eladásának elkerülése megszünteti a befektetők egyik fő aggodalmát, akik ezeket a Google üzleti modelljének kulcsfontosságú elemeiként tartják számon.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

