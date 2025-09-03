Hihetetlen összegért adják el a részvényeiket: 500 milliárd dolláros értékelésnél tart a mesterséges intelligencia óriása

Az OpenAI jelentősen megemelte készülő másodlagos részvényeladási programjának keretét: a korábbi 6 milliárd dollár helyett már mintegy 10,3 milliárd dollárnyi részvény cserélhet gazdát.

A CNBC szerint a tranzakció a vállalat 500 milliárd dolláros értékelése mellett valósul meg, szemben az év eleji 300 milliárd dolláros szinttel. A program célja, hogy a jelenlegi és volt alkalmazottak készpénzre válthassák részesedésük egy részét anélkül, hogy a cégnek tőzsdére kellene lépnie.

Az értékesítésben azok vehetnek részt, akik legalább két éve birtokolják részvényeiket.

A jelentkezési határidő szeptember vége, a tranzakció lezárása pedig októberben várható. A vásárlók között több nagy nemzetközi befektető szerepel, köztük a SoftBank, a Dragoneer Investment Group, a Thrive Capital, az Abu-Dzabiban működő MGX és a T. Rowe Price.

Az OpenAI ezzel olyan nagy értékű startupok körébe tartozik, mint a SpaceX vagy a Stripe, amelyek rendszeresen biztosítanak lehetőséget dolgozóiknak részvények eladására.

Tavaly novemberben az OpenAI már engedélyezett egy 1,5 milliárd dolláros hasonló tranzakciót, de a mostani mérete jól jelzi a cég gyors növekedését és az AI iránti befektetői lelkesedést.

