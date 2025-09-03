  • Megjelenítés
Hihetetlen összegért adják el a részvényeiket: 500 milliárd dolláros értékelésnél tart a mesterséges intelligencia óriása
Befektetés

Hihetetlen összegért adják el a részvényeiket: 500 milliárd dolláros értékelésnél tart a mesterséges intelligencia óriása

Portfolio
Az OpenAI jelentősen megemelte készülő másodlagos részvényeladási programjának keretét: a korábbi 6 milliárd dollár helyett már mintegy 10,3 milliárd dollárnyi részvény cserélhet gazdát.

A CNBC szerint a tranzakció a vállalat 500 milliárd dolláros értékelése mellett valósul meg, szemben az év eleji 300 milliárd dolláros szinttel. A program célja, hogy a jelenlegi és volt alkalmazottak készpénzre válthassák részesedésük egy részét anélkül, hogy a cégnek tőzsdére kellene lépnie.

Az értékesítésben azok vehetnek részt, akik legalább két éve birtokolják részvényeiket.

A jelentkezési határidő szeptember vége, a tranzakció lezárása pedig októberben várható. A vásárlók között több nagy nemzetközi befektető szerepel, köztük a SoftBank, a Dragoneer Investment Group, a Thrive Capital, az Abu-Dzabiban működő MGX és a T. Rowe Price.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025
A legújabb mesterséges intelligenciás trendekről, a szektor kilátásairól, új felhasználási területeiről beszélgetnek szakmai rendezvényünkön a legjobb hazai szakértők. Ne maradjon le!
Információ és jelentkezés

Az OpenAI ezzel olyan nagy értékű startupok körébe tartozik, mint a SpaceX vagy a Stripe, amelyek rendszeresen biztosítanak lehetőséget dolgozóiknak részvények eladására.

Tavaly novemberben az OpenAI már engedélyezett egy 1,5 milliárd dolláros hasonló tranzakciót, de a mostani mérete jól jelzi a cég gyors növekedését és az AI iránti befektetői lelkesedést.

Kapcsolódó cikkünk

Valami baj van a ChatGPT-vel

Meghalt egy kamasz a ChatGPT tanácsa után, változás jön a modellnél

Összecsapnak az AI-chatbotok: most kiderül, melyikük tudja a legjobb hozamot elérni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
export-ukrajna-oroszorszag-haboru
Befektetés
Visszatér a luxusmárka a fontos tőzsdei indexbe
Pénzcentrum
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility