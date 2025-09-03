  • Megjelenítés
Jön az első európai ETF, amelyik titkolja, hogy mibe fektet
Portfolio
A Fidelity International elindítja Európa első olyan aktív ETF-jét, amely nem teszi közzé napi szinten a befektetési pozícióit, így védve kereskedési stratégiáját a versenytársaktól – írja a Financial Times.
A szerdán induló új termék az európai szabályozás változásának köszönhetően jöhet létre, amely lehetővé teszi, hogy az ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) elkerüljék a napi portfólióközlést.

A Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap Ucits ETF teljes portfólióját csak negyedévente hozza majd nyilvánosságra, hasonlóan a hagyományos befektetési alapokhoz.

Alastair Baillie Strong, a Fidelity International globális ETF-vezetője szerint az új szabályok lehetővé teszik, hogy olyan – különösen a kevésbé likvid papírokra összpontosító – aktív alapok is piacra lépjenek, amelyek jelentősen eltérnek az iparági referenciaértékektől, anélkül, hogy tartaniuk kellene attól, hogy a hedge fundok megelőzik őket a kereskedési információik kihasználásával.

A kritikusok azonban figyelmeztetnek, hogy ez az új típusú alap aláássa az átláthatóságot, amit sokan az ETF-ek kulcsfontosságú előnyének tartanak. Alan Miller, az SCM Direct vagyonkezelő befektetési igazgatója szerint a félig átlátható ETF-ek nem működnének az általa ügyfelei számára épített portfóliókban, mivel munkája minden mögöttes befektetés elemzésén alapul. Miller kétségbe vonja a portfólióvédelem érvét is: "Senki sem fogja lemásolni őket vagy elébe menni a kereskedésüknek. Ennek nincs gazdasági realitása" – vélekedett.

Kenneth Lamont, a Morningstar kutatási vezetője megjegyezte, hogy a félig átlátható ETF-ek az Egyesült Államokban sem váltak népszerűvé, ahol 2019 óta elérhetők, és mindössze az aktív ETF-eszközök 1,8 százalékát teszik ki.

Peter Sleep, a Callanish Capital befektetési igazgatója úgy véli: mint az ETF-világban mindig, a félig átlátható ETF-ek sikere a teljesítménytől függ majd. "Ha a teljesítmény elég jó, az alapvásárlók gyorsan legyőzik fenntartásaikat" – mondta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

