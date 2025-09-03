Megrázó ütést kapott a BlackRock, kirúgták a gigantikus portfólió kezeléséből

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

A mintegy 250 milliárd eurós vagyont kezelő PFZW a jövőben a Robeco, Man Numeric, Acadian, Lazard, Schroders, M&G, UBS és PGGM cégekre bízza közel 50 milliárd eurós részvényportfólióját – közölte a nyugdíjalap szóvivője a Bloomberggel.

A BlackRock egyelőre nem reagált a megkeresésre. A holland NRC Handelsblad korábban már beszámolt arról, hogy a PFZW változtatásokat eszközöl vagyonkezelési megközelítésében, ami magában foglalja a BlackRock leváltását is.

A PFZW a legújabb olyan intézményi befektető, amely

elégedetlenségét fejezi ki azokkal az amerikai vagyonkezelőkkel szemben, amelyek visszaléptek a klímaszövetségektől a Fehér Ház nettó zéró politikák elleni támadásai közepette.

A PME, egy másik holland nyugdíjalap-kezelő, szintén idén közölte a Bloomberggel, hogy felülvizsgálja mintegy 5 milliárd eurós megbízását a BlackRocknál.

"A PFZW új befektetési stratégiát dolgozott ki, amelyben a pénzügyi teljesítmény, a kockázat és a fenntarthatóság egyenlő súllyal esik latba egy teljes portfólió-megközelítés keretében" – közölte az alap.

A BlackRock megbízása március végén 14,5 milliárd eurót ért, ez a legfrissebb időszak, amelyre vonatkozóan a PFZW adatot tudott szolgáltatni – mondta a szóvivő.

A holland nyugdíjalapokra nyomást gyakorolt egy helyi nonprofit szervezet, a Fossil Free Netherlands, hogy szüntessék meg kapcsolataikat a BlackRockkal. A "Szakítás a BlackRockkal" (Break with BlackRock) kezdeményezés arra kérte a megtakarítókat, hogy sürgessék nyugdíjalapjaikat a cselekvésre, és a nonprofit szervezet weboldala szerint ezt ezrek meg is tették.

A BlackRock korábban globális vezetőként jellemezte magát a fenntartható és átmeneti befektetések terén, és állítása szerint európai, klímatudatos ügyfelei számára olyan termékeket kínál, amelyek teljesítménye összhangban van azok preferenciáival.

