  • Megjelenítés
Befektetés

Milliárdos szerződést kötött a Mészáros és Mészáros

Portfolio
Iszapot érintő kotrási és kapcsolódó munkálatok elvégzésére nettó 1,03 milliárd forint értékű szerződést kötött a Mészáros és Mészáros.

Az Opus Global leányvállalata, a Mészáros és Mészáros nettó 1,03 milliárd forint értékű szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal

a Balaton vízminőség-védelmét szolgáló, 70 ezer köbméter iszapot érintő kotrási és kapcsolódó munkálatok elvégzésére.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
wall street
Portfolio signature
Ha ez igaz, 20%-os esés jöhet a tőzsdén
Pénzcentrum
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility