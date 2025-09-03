Nevet változtatott az OXO Technologies

Az OXO Technologies 2025. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli közgyűlésén a részvényesek a társaság nevének megváltoztatásáról döntöttek, azaz az OXO Technologies Holding-ról O3 Partners-re.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az OXO Technologies és a 3TS Capital Partners összeolvadásával új név és márka jött létre:

a társaság mostantól O3 Partners néven működik.

A vonatkozó közlemény szerint ez a lépés a vállalat fejlődésének és nemzetközi jelenlétének új szakaszát jelképezi, összhangban a korábban meghatározott stratégiai irányokkal.

A részvények elnevezése is módosul: 2025. szeptember 4-től a korábbi OXO Technologies Holding törzsrészvények O3 Partners törzsrészvényként, O3PNRS ticker kód alatt forognak a tőzsdén. A változás nem érinti a kereskedés folyamatosságát, és a befektetőknek nincs teendőjük.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ