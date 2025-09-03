Nevet változtatott az OXO Technologies

  • Megjelenítés
Az OXO Technologies 2025. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli közgyűlésén a részvényesek a társaság nevének megváltoztatásáról döntöttek, azaz az OXO Technologies Holding-ról O3 Partners-re.
Az OXO Technologies és a 3TS Capital Partners összeolvadásával új név és márka jött létre:

a társaság mostantól O3 Partners néven működik.

A vonatkozó közlemény szerint ez a lépés a vállalat fejlődésének és nemzetközi jelenlétének új szakaszát jelképezi, összhangban a korábban meghatározott stratégiai irányokkal.

A részvények elnevezése is módosul: 2025. szeptember 4-től a korábbi OXO Technologies Holding törzsrészvények O3 Partners törzsrészvényként, O3PNRS ticker kód alatt forognak a tőzsdén. A változás nem érinti a kereskedés folyamatosságát, és a befektetőknek nincs teendőjük.

