Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

Az Európai Unió legnagyobb nyugdíjrendszerének régóta tervezett reformja már most felfelé nyomja a hosszabb lejáratú kötvények hozamait, és a kereskedők volatilitásra készülnek az euró swap piacon, amelyet a nyugdíjalapok fedezeti ügyletekre használnak. A helyzet 2025-26. fordulóján válhat kritikussá, amikor az alapok jelentős része átáll az új rendszerre, egy olyan időszakban, amikor a piaci likviditás hagyományosan alacsonyabb.

A holland központi bank már korábban figyelmeztetett a pénzügyi stabilitást érintő kockázatokra. A BlackRock és az Aviva Investors vagyonkezelők óvatosságot javasolnak a hozamgörbe hosszú végével kapcsolatban, és a rövidebb lejáratú államkötvényeket részesítik előnyben. A JPMorgan Asset Management szerint ez a helyzet vonzóbbá teszi az amerikai kötvényeket az európai állampapírokkal szemben.

Bár Hollandia csak az euróövezet gazdaságának 7%-át teszi ki, a nyugdíjrendszere kiemelkedő jelentőségű a piacon:

az euróövezet összes nyugdíjcélú megtakarításának több mint felét birtokolja, és európai kötvényállománya közel 300 milliárd eurót tesz ki.

A reform célja, hogy kezelje az öregedő népesség és a változó munkaerőpiac kihívásait. Az új rendszerben az úgynevezett életciklus-befektetés (life-cycle investing) kerül előtérbe, ahol a fiatalabb munkavállalók megtakarításai kockázatosabb eszközökben, például részvényekben lesznek, kevesebb hosszú lejáratú fedezeti ügylettel. Az idősebb tagok megtakarításai biztonságosabb értékpapírokba, például kötvényekbe áramlanak, de a megfelelő fedezeti ügyletek is rövidebbek lesznek.

Január 1-jén mintegy 36 alap tervezi az átállást az új rendszerre, a többiek pedig félévente követik őket 2028 januárjáig. Az első nagy hullám egyszerre próbálja majd felszámolni fedezeti pozícióit egy olyan időszakban, amikor a likviditás jellemzően gyenge, ami megnehezítheti a befektetési bankok és brókerek számára az eladók és vevők összekapcsolását.

A hosszabb lejáratú swapok kínálat-kereslet egyensúlya már most is jelentősen felborult. A piaci szereplők, például a profitra törekvő fedezeti alapok kivárhatnak, mielőtt belépnének a swap-ügylet másik oldalára, ami a görbe meredek emelkedéséhez vezethet a Barclays elemzői szerint.

Kérdéses az is, hogy ez a változás hogyan befolyásolja majd a hosszú lejáratú államkötvények iránti keresletet, különösen januárban, amely hagyományosan az új kötvénykibocsátások egyik legforgalmasabb időszaka. A hozamok már most is többéves csúcsok közelében mozognak a növekvő költségvetési feszültségek miatt.

Az ABN Amro becslései szerint

a nyugdíjágazat legnagyobb kitettségei a német, francia és holland adósságpiacon vannak, és a kereslet csökkenése nyomást gyakorolhat a kormányokra, hogy a rövidebb lejáratok felé forduljanak.

Ez viszont jobban kiszolgáltatná őket a kamatlábak ingadozásának, mivel gyakrabban kényszerülnének adósságuk refinanszírozására.

A holland központi bank elmondása szerint folyamatosan figyelemmel kíséri az átmenetet, és biztos abban, hogy a rendelkezésre álló egyéves időszak elegendő rugalmasságot biztosít a nyugdíjalapok számára portfólióik rendezett módon történő kiigazításához.

