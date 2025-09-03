Valós időben ürítik ki a számlákat: forradalmi technológia állíthatja meg a pénzügyi csalókat

A bankok és pénzügyi szolgáltatók egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hogy megvédjék ügyfeleiket a csalásoktól és a social engineering módszerektől, amelyek kihasználják a gyors fizetési rendszerek sebezhetőségeit, és valós időben ürítik ki a számlákat.
Adena Friedman vezérigazgatósága alatt a Nasdaq túllépett a tőzsdei működtetői szerepén, és felvásárlásokkal bővítette pénzügyi technológiai eszköztárát.
2020-ban 2,75 milliárd dolláros üzletet kötött a pénzügyi bűnözés elleni szoftvergyártó Verafin megszerzésére.
A BioCatch pénzügyi bűnmegelőzési platformja valós idejű elemzést nyújt akár 3000 egyedi viselkedési és eszközzel kapcsolatos adatpontról.
Az együttműködés első szakaszában a BioCatch riasztásait és elemzéseit integrálják a Nasdaq Verafin platformjába. A vállalatok szerint az integráció célja a csalásmegelőzés megerősítése a viselkedési és tranzakciós adatok kombinálásával, lehetővé téve a pénzügyi cégek számára, hogy megállítsák a gyanús kifizetéseket, mielőtt a pénz elhagyná az ügyfél számláját.
A Nasdaq Verafin pénzügyi bűnözés elleni technológiáját több mint 2600 pénzügyi intézmény használja, amelyek együttesen 10 ezer milliárd dollárt meghaladó összegű eszközt képviselnek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Azt mondják, történelmi hibát vétett Donald Trump – Röhögnek az oroszok az elnökön
Úgy látják, Trumpnak is el kellett volna mennie Kínába, a Truth poszttal csak nevetségessé tette magát.
Üzent a kötvénypiac: eddig és ne tovább!
Adósságválság a láthatáron?
Fordult a kocka, a lakásbérlők nyerhetik a legnagyobbat az Otthon Start bevezetésén
Kezdhetnek aggódni a lakáskiadók.
El sem fogadták, máris átalakítják az EU új közös költségvetését
Fontos változtatásokat jelentettek be a 2000 milliárd eurós csomagnál.
Szigorodnak a szabályok: beutaló nélkül már kontrollvizsgálat sem lehetséges
Októbertől új világ jön az orvosi beutalóknál.
Látszólagos győzelem, rejtett veszteségek – a transzatlanti paktum mérlege
Interjú Darvas Zsolttal az EU–USA kereskedelmi megállapodás rejtett részleteiről.
Hírszerzési jelentés: kiderült, mire kellenek Oroszországnak az elrabolt ukrán gyerekek
A brit védelmi minisztérium adta közre információit.
Miközben a Nyugat tárgyalgat, egy veszélyes szövetség titokban építi fel az új világrendet
Az EU csúcsdiplomatája szerint autokratikus hatalmak gyorsítva dolgoznak a jelenlegi hegemónia felszámolásán.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.