Valós időben ürítik ki a számlákat: forradalmi technológia állíthatja meg a pénzügyi csalókat

A Nasdaq Verafin és a BioCatch stratégiai partnerséget kötött technológiáik egyesítésére a növekvő fizetési csalások elleni küzdelem érdekében - számolt be a Reuters.

A bankok és pénzügyi szolgáltatók egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hogy megvédjék ügyfeleiket a csalásoktól és a social engineering módszerektől, amelyek kihasználják a gyors fizetési rendszerek sebezhetőségeit, és valós időben ürítik ki a számlákat.

Adena Friedman vezérigazgatósága alatt a Nasdaq túllépett a tőzsdei működtetői szerepén, és felvásárlásokkal bővítette pénzügyi technológiai eszköztárát.

2020-ban 2,75 milliárd dolláros üzletet kötött a pénzügyi bűnözés elleni szoftvergyártó Verafin megszerzésére.

A BioCatch pénzügyi bűnmegelőzési platformja valós idejű elemzést nyújt akár 3000 egyedi viselkedési és eszközzel kapcsolatos adatpontról.

Az együttműködés első szakaszában a BioCatch riasztásait és elemzéseit integrálják a Nasdaq Verafin platformjába. A vállalatok szerint az integráció célja a csalásmegelőzés megerősítése a viselkedési és tranzakciós adatok kombinálásával, lehetővé téve a pénzügyi cégek számára, hogy megállítsák a gyanús kifizetéseket, mielőtt a pénz elhagyná az ügyfél számláját.

A Nasdaq Verafin pénzügyi bűnözés elleni technológiáját több mint 2600 pénzügyi intézmény használja, amelyek együttesen 10 ezer milliárd dollárt meghaladó összegű eszközt képviselnek.

