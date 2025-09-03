Visszatér a luxusmárka a fontos tőzsdei indexbe

A Burberry luxusmárka visszatér a FTSE 100 indexbe szeptemberben, miután 2024 végén kiesett a vezető brit részvényindexből.

A FTSE Russell globális indexszolgáltató szerdai bejelentése szerint a Burberry a Metlen Energy and Metals vállalattal együtt csatlakozik a blue-chip referenciaindexhez a legutóbbi negyedéves felülvizsgálat eredményeként.

Ezzel egyidejűleg a Taylor Wimpey lakásépítő vállalat és a Unite Group diákszállás-szolgáltató kikerül a FTSE 100-ból, és átkerül a FTSE 250 indexbe.

A változtatásokat szeptember 19-én, az üzleti nap végén hajtják végre, és szeptember 22-én, a kereskedés kezdetétől lépnek életbe.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

