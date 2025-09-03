Visszatér a luxusmárka a fontos tőzsdei indexbe

A FTSE Russell globális indexszolgáltató szerdai bejelentése szerint a Burberry a Metlen Energy and Metals vállalattal együtt csatlakozik a blue-chip referenciaindexhez a legutóbbi negyedéves felülvizsgálat eredményeként.
Ezzel egyidejűleg a Taylor Wimpey lakásépítő vállalat és a Unite Group diákszállás-szolgáltató kikerül a FTSE 100-ból, és átkerül a FTSE 250 indexbe.
A változtatásokat szeptember 19-én, az üzleti nap végén hajtják végre, és szeptember 22-én, a kereskedés kezdetétől lépnek életbe.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Utolsó esélyt ad Putyinnak Donald Trump - Döntő napok elé nézünk
Még egy hívást megereszt majd Moszkvába.
Villámgyorsan megjött Kijev válasza Putyin béketárgyalási javaslatára
Máris reagált Ukrajna.
Már az Atlanti-óceán túloldaláról is betámadták Trump Fed elleni hadjáratát
Európai szakértők szerint veszélyes úton jár Amerika.
Inkasszálták a főváros pénzét: milliárdok tűntek el Budapest számláiról
Így alakul most a szoldaritási adóból alakuló adósság.
Vámháború: van Donald Trumpnak egy titkos fegyvere, ezt nem tudja leállítani a bíróság
Más eszközöket is használhat.
Carney telefonált Trumppal: kiderült, miről tárgyaltak a két vezető között
Váratlan fordulat a kanadai-amerikai kereskedelmi háborúban.
NATO-Oroszország háború: elmondta a szakértő, hol és hogyan törhet ki a konfliktus
Nem várt helyen dördülhetnek az első fegyvertüzek.
Elképesztő fordulat: külföldre vihetik a szupermodern Szu-57-es vadászgép gyártását az oroszok
Ráadásul egy olyan országba, amely közeli kapcsolatban van Amerikával.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.