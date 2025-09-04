Turbófokozatra kapcsol a Rothschild: utánaerednek a Közel-Keletre költöző dúsgazdagoknak

A több mint kétszáz éves múltra visszatekintő bank, amely csak tavaly nyitotta meg vagyonkezelési részlegét Dubajban, megállapodást kötött az LLB-vel annak közel-keleti ügyfélköre átvételéről, így
a liechtensteini székhelyű szolgáltató kivonul az Egyesült Arab Emírségekből.
Az ügylet időzítése nem véletlen, hiszen az alacsony adózású Arab Emírségekbe egyre több rendkívül vagyonos személy költözik, sokan az európai és brit adórendszerek változásai elől menekülve. Ha az LLB ügyfelei elfogadják a Rothschildot új vagyonkezelőjükként, a bank potenciálisan 1,2 milliárd dollár értékű vagyont vehet át.
Ezzel az ügylettel turbófokozatra kapcsoljuk közel-keleti jelenlétünket
- nyilatkozta Laurent Gagnebin, a Rothschild svájci vagyonkezelési részlegének vezérigazgatója, aki az akvizíciót úgy jellemezte, mint
egy évtizednyi növekedés egyetlen lépésben.
Gagnebin biztos abban, hogy az ügyfelek a Rothschildnál maradnak, a cégnek egyébként már van befektetési banki és alternatív befektetési részlege a Közel-Keleten, ami Gagnebin szerint kiegészíti a vagyonkezelési egységet, és "kulcsfontosságú megkülönböztető tényező" a régióban működő más svájci magánbankokhoz képest.
Más svájci bankok, köztük a Lombard Odier, az UBS, a Julius Baer és a Pictet is jelen vannak a Közel-Keleten, és sokan szintén bővítik tevékenységüket. Számos svájci székhelyű családi vagyonkezelő iroda költözött Dubaiba az elmúlt hónapokban, mivel a szabályozás és az adók erodálták az alpesi ország vonzerejét egyes vagyonos személyek számára.
"Ez jól mutatja meggyőződésünket az Egyesült Arab Emírségek potenciáljáról, tekintettel a regionális és globális vagyon növekvő koncentrációjára" - mondta Alexandre de Rothschild, a bank ügyvezető elnöke.
A Rothschild az LLB dubaji irodáját is átveszi. Az ügylet után a Rothschild közel-keleti vagyonkezelési részlege 25 alkalmazottal fog rendelkezni, akik közül 20 az LLB-től érkezik, amely két évtizede nyitotta meg irodáját Abu-Dzabiban, majd 2008-ban Dubajban is.
Bár egyes privátbankárok panaszkodnak, hogy a közel-keleti vagyonkezelési piacra való beáramlás intenzív versenyt szított a képzett tehetségekért Dubajban, a régió pénzügyi központjában, a siker korántsem garantált. Az LLB 20 éves emírségekbeli jelenléte ellenére úgy döntött, hogy kivonul az országból, hogy a liechtensteini, svájci, osztrák és német nemzetközi ügyfélkörére összpontosítson.
A Rothschild 40 országban 4600 bankárt foglalkoztat. Vagyonkezelési üzletága 38 milliárd eurót, míg alternatív befektetési részlege, a Five Arrows további 29 milliárd eurót kezel.
