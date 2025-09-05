  • Megjelenítés
 
Ha ez bejön, durván elszállhat az arany ára

Jócskán elszállhat az arany ára a mostani szintekről a Goldman Sachs elemzői szerint, miután Donald Trump lépései fenyegetik a Federal Reserve függetlenségét. Ráadásul van egy olyan forgatókönyv, amely ha beigazolódik, akkor még a legoptimistább előrejelzéseket is túlszárnyalhatja az árfolyam.

Az arany ára már több mint 6 százalékot emelkedett augusztus 22-e óta, amikor is Donald Trump azzal fenyegetett, hogy meneszti Lisa Cook Fed-kormányzót.

Az elnök világossá tette, hogy

többséget akar megszerezni a Fed igazgatótanácsában, hogy így kamatcsökkentéseket hajthasson végre.

