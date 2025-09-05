  • Megjelenítés
Nagy bejelentés jött a Broadcomtól, kilőtt az árfoylam
Befektetés

Nagy bejelentés jött a Broadcomtól, kilőtt az árfoylam

A Broadcom részvényei 8%-kal emelkedtek a pénteki kereskedés előtt, miután a vállalat optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciából származó bevételeiről, és Hock Tan vezérigazgató bejelentette, hogy további öt évig marad pozíciójában.

A világ egyik legértékesebb chipgyártója kulcsszereplővé vált a generatív mesterséges intelligencia bumm során, egyedi félvezetőket tervezve olyan felhőszolgáltató óriásoknak, amelyek alternatívákat keresnek az Nvidia GPU-i mellett.

A vállalat csütörtökön bejelentette, hogy

több mint 10 milliárd dollár értékben szerzett MI-infrastruktúra megrendeléseket egy új ügyféltől.

A Broadcom legújabb 10 milliárd dolláros MI-megállapodásának időzítése találgatásokat indított el, miszerint az OpenAI lehet a meg nem nevezett ügyfél. Ez azt követően történt, hogy a Financial Times csütörtökön arról számolt be, hogy a ChatGPT készítője a Broadcommal együttműködve fejleszti saját egyedi MI-chipjeit.

Tan vezérigazgató előrejelzése szerint pedig a 2026-os pénzügyi évben jelentősen javul majd az AI-bevételek növekedése.

Tan elmondta, hogy az új partnerség jelentősen növeli majd az AI-bevételeket, bár nem nevezte meg az ügyfelet. A vezérigazgató korábban idén utalt négy potenciális új ügyfélre, akik mélyen elkötelezettek a vállalattal saját egyedi chipjeik létrehozásában, a három meglévő nagy ügyfél mellett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

