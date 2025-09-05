Nagy bejelentés jött a Broadcomtól, kilőtt az árfoylam

A világ egyik legértékesebb chipgyártója kulcsszereplővé vált a generatív mesterséges intelligencia bumm során, egyedi félvezetőket tervezve olyan felhőszolgáltató óriásoknak, amelyek alternatívákat keresnek az Nvidia GPU-i mellett.
A vállalat csütörtökön bejelentette, hogy
több mint 10 milliárd dollár értékben szerzett MI-infrastruktúra megrendeléseket egy új ügyféltől.
A Broadcom legújabb 10 milliárd dolláros MI-megállapodásának időzítése találgatásokat indított el, miszerint az OpenAI lehet a meg nem nevezett ügyfél. Ez azt követően történt, hogy a Financial Times csütörtökön arról számolt be, hogy a ChatGPT készítője a Broadcommal együttműködve fejleszti saját egyedi MI-chipjeit.
Tan vezérigazgató előrejelzése szerint pedig a 2026-os pénzügyi évben jelentősen javul majd az AI-bevételek növekedése.
Tan elmondta, hogy az új partnerség jelentősen növeli majd az AI-bevételeket, bár nem nevezte meg az ügyfelet. A vezérigazgató korábban idén utalt négy potenciális új ügyfélre, akik mélyen elkötelezettek a vállalattal saját egyedi chipjeik létrehozásában, a három meglévő nagy ügyfél mellett.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
