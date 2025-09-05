  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Összeálltak a csillagok, nagy lehetőség van most ebben a részvényben az elemző szerint

Portfolio
A vártnál sokkal rosszabb amerikai munkaerőpiaci adatok után már 3 kamatvágást áraznak a piaci szereplők az idei évre. A mostani bizonytalanságok közepette azonban továbbra is vannak jó befektetési lehetőségek. Van egy részvény, melyben az UBS elemzői hatalmas potenciált látnak, nézzük meg mit érdemes tudni erről a papírról.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Péntek délután nagyon rossz számok érkeztek az amerikai munkaerőpiacról, a munkanélküliség 4 éves csúcsra ugrott, miközben alig nőtt a foglalkoztatottak száma augusztusban.

A piaci szereplők máris reagálnak az eseményekre, az idei kettő helyett már három - egyenként 25 bázispontos - kamatvágást áraznak. Az adatok egyelőre nem aggasztják túlzottan a befektetőket.

Az UBS szerint ráadásul most van egy részvény, melyben nagyon jó befektetési lehetőség rejlik, magas felértékelődési potenciállal.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility