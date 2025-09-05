Összeálltak a csillagok, nagy lehetőség van most ebben a részvényben az elemző szerint

A vártnál sokkal rosszabb amerikai munkaerőpiaci adatok után már 3 kamatvágást áraznak a piaci szereplők az idei évre. A mostani bizonytalanságok közepette azonban továbbra is vannak jó befektetési lehetőségek. Van egy részvény, melyben az UBS elemzői hatalmas potenciált látnak, nézzük meg mit érdemes tudni erről a papírról.

Péntek délután nagyon rossz számok érkeztek az amerikai munkaerőpiacról, a munkanélküliség 4 éves csúcsra ugrott, miközben alig nőtt a foglalkoztatottak száma augusztusban.

A piaci szereplők máris reagálnak az eseményekre, az idei kettő helyett már három - egyenként 25 bázispontos - kamatvágást áraznak. Az adatok egyelőre nem aggasztják túlzottan a befektetőket.

Az UBS szerint ráadásul most van egy részvény, melyben nagyon jó befektetési lehetőség rejlik, magas felértékelődési potenciállal.