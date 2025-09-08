A Nasdaq vezetésével emelkednek a tőzsdék

Ami a részvénypiaci aktualitásokat illeti: a magyar tőzsdén emelkedést láthattunk, izgalmas sztoriból sincs hiány, hiszen friss értesülések szerint többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában. Mindkét vállalat árfolyama emelkedni kezdett a hírt követően, a Rába több, mint 10 százalékos pluszban van. Európában pluszban zártak a vezető részvényindexek, és Amerikában is jó a hangulat.
Nagyon rossz hír jött Amerikából
Az amerikaiak jelentősen pesszimistábbá váltak a munkaerőpiaccal kapcsolatban augusztusban, és romlott a pénzügyi helyzetük megítélése is a New York-i Federal Reserve Bank hétfőn közzétett jelentése szerint.
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy a 4iG újabb stratégiai lépést tesz védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében: leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét. A témát Nagy Viktorral, a Portfolio részvény rovatának vezető elemzőjével beszéltük át. A műsor második részében Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio pénzügy rovatának elemzője értékelte a hazai befektetési alapok első nyolc hónapjának teljesítményét, valamint azt, hogy miben szeretik fialtatni pénzüket a magyarok.
Vegyes nyitás a tengerentúlon
A Nasdaq 0,7, az S&p 500 pedig mintegy 0,3 százalékos pluszban nyitott hétfőn, eközben a Dow Jones alulteljesít, 0,2 százalékkal került lejjebb az index.
Mozdonycsere az AI gyorsvonat élén
Idén április és július között az AI-sztori tőzsdei gyorsvonatát az Nvidia–Microsoft–Broadcom–Oracle–Palantir ötösfogat húzta. Augusztus eleje óta azonban részleges mozdonycsere zajlik a vonat élén. A Broadcom maradt, de az Nvidia–Apple, illetve a Microsoft–Alphabet váltás nagyon látványos volt. Az egész jelenség kísértetiesen emlékeztet az ezredfordulós állapotokra.
Fontos bejelentést tett a Pfizer-vakcina gyártója
A Pfizer és a BioNTech bejelentette, hogy frissített COVID-19 vakcinájuk fokozott immunválaszt mutat idősebb felnőtteknél és alapbetegséggel rendelkező fiatalabbaknál - írja a Reuters.
Bekebelezi a 4iG a Rábát - Mi jöhet most?
A 4iG egy projektcégén keresztül többségi tulajdonrészt szerez a Rábában, emiatt kötelező ajánlatot tesz az összes részvényre. Az árfolyam mai alakulása alapján úgy tűnik, egyes befektetők arra spekulálnak, hogy tőzsdei cég marad a Rába. Mutatjuk, mi jöhet a következő hetekben.
Bemondták a profik: itt folytatódhat a tőzsdei rali
A Goldman Sachs elemzői szerint folytatódhat az amerikai részvénypiacok rekord ralija, mivel a kisebb kapitalizációjú vállalatok felzárkózhatnak a stabil gazdasági kilátásoknak köszönhetően - írta a Bloomberg.
Olyan autót dob piacra a Volkswagen, amilyet még nem láthattunk
A Volkswagen vezérigazgatója szerint a német autóipari óriás új, kompakt és megfizethető elektromos járművekkel erősítené európai dominanciáját az elektromobilitás területén - jelentette a CNBC. Ez lesz az első olyan autócsalád, amelyben bevezetik az egységesített cellakoncepciót az akkumulátorok terén.
Már 19,6 százalékos pluszban a Rába
A 4iG bejelentését követően ralizni kezdett a Rába árfolyama, a lelkesedés töretlen: már 19,6 százalékos a plusz.
Itt az új csúcs az aranynál - Tovább folytatódhat a szárnyalás?
Új történelmi csúcsra ugrott ma reggel az arany árfolyama, még soha nem volt ilyen drága a klasszikus menekülőeszköznek tartott nemesfém. Összegyűjtöttük, hogy mi áll az elmúlt hetek ralijának hátterében, illetve azt is megnéztük, hogy milyen tényezők fűthetik a további emelkedést.
Elindult a nagy roham ennél a két magyar részvénynél
Egészen elképesztő rali indult egy váratlan bejelentést követően a 4iG és a Rába részvényénél, rendkívül magas forgalom mellett zsákolják a befektetők a részvényeket. De nem ez az egyetlen izgalmas sztori, amit mostanában láthattunk a magyar tőzsdén.
Jó a hangulat Európában
Emelkedéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a CAC fél százalékos emelkedése mellett a DAX 0,6 százalékkal, a FTSE 0,3 százalékkal került feljebb, de a milánói és a spanyol börzék is emelkednek.
Kilőtt a Rába részvénye
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében: leányvállalata projekttársaságán keresztül megszerzi a Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra.
A hírt követően a Rába árfolyama 12,1 százalékot ugrott,
a 4iG jegyzése pedig 4,2 százalékos pluszban van.
Emelkedik a magyar tőzsde
Erős nyitást láthattunk a magyar tőzsdén, a BUX fél százalékos pluszban indította a napot.
Mire számíthatunk makro fronton?
Ma kínai export- és importadataival indult a nap, ahol a legfontosabb kérdés az volt, hogy a kereskedelmi háború mekkora sebet ejtett a kínai gazdaság exportpotenciálján. Ezt követően német ipari termelési és külkereskedelmi adatok érkeznek, ahol Kínához hasonlóan a befektetőket a vámok növekedésre gyakorolt hatásai érdeklik majd.
Délután pedig az USA-ból a fogyasztók inflációs várakozásai jönnek. Ne felejtsük el, hogy a legutóbbi termelői infláció és a fogyasztói infláció a várakozásokhoz képest magasabb lett, és a gazdaság lassulása mellett az infláció miatt is aggódnak a befektetők. Magyarországról pedig a költségvetési egyenleg érkezik.
Beütöttek Trump vámjai Kínának, a világot viszont így is felfalja
A kínai export növekedése elmaradt a várakozásoktól, hat havi mélypontra lassult, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok meredeken zuhantak – számolt be a Bloomberg.
Többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában
A 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében. Leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra. Az ajánlati ár részvényenként 1789 forint, ami mintegy 13 százalékkal magasabb a Rába legutóbbi tőzsdei záróáránál. A közel 25 milliárd forintosra becsült tranzakció finanszírozása saját forrásból és külső hitelekből valósul meg.
