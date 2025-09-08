A Nasdaq vezetésével emelkednek a tőzsdék

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében: leányvállalata projekttársaságán keresztül megszerzi a Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra.

A hírt követően a Rába árfolyama 12,1 százalékot ugrott,

a 4iG jegyzése pedig 4,2 százalékos pluszban van.