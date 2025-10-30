  • Megjelenítés
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell

Megjelent a Portfolio Checklist október 30-i adása, amelynek első részében arról lesz szó, hogy a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az évi 1 millió forintos Otthontámogatás rendelettervezetét, amely a közszolgálatban dolgozóknak nyújtana új lakhatási segítséget 2026-tól. Érdemes figyelni, ugyanis kimondottan a folyamat gyakorlati oldalát nézzük meg Palkó Istvánnal, lapunk vezető pénzügyi elemzőjével. 

A folytatásban arról beszélgetünk, hogy finoman szólva sem lett acélos a ma megjelent GDP-adat, ami egyértelműen mutatja, hogy stagnált a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A teljesítmény beleillik az immár három éve tartó trendbe, ami azt mutatja, hogy nincs erő a magyar gazdaságban. Erről Hornyák Józsefet, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdezzük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Milliós hiteltámogatás a közszolgálatban dolgozóknak − (01:39)
  • Nem lett acélos a GDP-adat − (14:28)

