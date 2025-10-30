Irányba állt a dollár, a profik csak pislognak

Egy sima, nyugodt kamatdöntésnek indult a tegnapi amerikai ülés, a vége azonban nagyon nem ilyen lett. Mindenki lefutottnak hitte a decemberi kamatcsökkentést, de Jerome Powell elmondta, hogy ezen a ponton egyáltalán nem biztos, hogy lépni fognak. Ez szöges ellentétben áll azzal, amit egy hónapja mondtak. Kibogozzuk, mi is történt, és azt is megmutatjuk, melyik piac fog előre jelezni, hogy merre tovább.

Tegnap tartotta kamatdöntő ülését az amerikai jegybank, és a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, valamint december elejétől leállítja a jegybanki mérleg leépítését célzó programot.

Ebben nem volt semmi meglepetés – a piac pontosan ezt várta. Ami viszont sokakat meglepett, az az, hogy Jerome Powell teljes bizonytalanságban hagyta a befektetőket a decemberi kamatdöntést illetően.

A dollár jelentősen erősödött, a részvényeket azonnal adták, és megugrottak az amerikai kötvényhozamok. Mégis, mi állhat a háttérben?