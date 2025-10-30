Irányba állt a dollár, a profik csak pislognak

Tegnap tartotta kamatdöntő ülését az amerikai jegybank, és a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, valamint december elejétől leállítja a jegybanki mérleg leépítését célzó programot.
Ebben nem volt semmi meglepetés – a piac pontosan ezt várta. Ami viszont sokakat meglepett, az az, hogy Jerome Powell teljes bizonytalanságban hagyta a befektetőket a decemberi kamatdöntést illetően.
A dollár jelentősen erősödött, a részvényeket azonnal adták, és megugrottak az amerikai kötvényhozamok. Mégis, mi állhat a háttérben?
