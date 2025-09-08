  • Megjelenítés
A Nasdaq vezetésével emelkedtek a tőzsdék
Befektetés

A Nasdaq vezetésével emelkedtek a tőzsdék

Portfolio
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat..

Ami a részvénypiaci aktualitásokat illeti: a magyar tőzsdén emelkedést láthattunk, izgalmas sztoriból sincs hiány, hiszen friss értesülések szerint többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában. Mindkét vállalat árfolyama emelkedni kezdett a hírt követően, a Rába több, mint 10 százalékos pluszban van. Európában pluszban zártak a vezető részvényindexek, és Amerikában is jó volt a hangulat.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés
Megosztás

Itt a vége

A Nasdaq 0,5, a Dow Jones 0,3, az SP 500 pedig 0,2 százalékos pluszban zárta a hét első kereskedési napját.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Fontos döntésre várnak a Boeingnél

Az amerikai légügyi hatóság (FAA) vezetője hétfőn bejelentette, hogy még nem született döntés a Boeing 737 MAX repülőgépek havi 38 darabos gyártási korlátozásának feloldásáról, amelyet 2024 elején vezettek be.

Tovább a cikkhez
Fontos döntésre várnak a Boeingnél
Megosztás

Kitart a lendület

A Nasdaq 0,5, az S&P 500 0,3, a Dow Jones pedig 0,1 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Elbukta a bizalmi szavazást, lemond a francia miniszterelnök - Jöhetnek az előrehozott választások?

François Bayrou francia miniszterelnök lemondásra kényszerül, miután elvesztette a bizalmi szavazást, ami tovább mélyíti az ország politikai válságát - jelentette az Independent.

Tovább a cikkhez
Elbukta a bizalmi szavazást, lemond a francia miniszterelnök - Jöhetnek az előrehozott választások?
Megosztás

Nagyon rossz hír jött Amerikából

Az amerikaiak jelentősen pesszimistábbá váltak a munkaerőpiaccal kapcsolatban augusztusban, és romlott a pénzügyi helyzetük megítélése is a New York-i Federal Reserve Bank hétfőn közzétett jelentése szerint.

Tovább a cikkhez
Nagyon rossz hír jött Amerikából
Megosztás

Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy a 4iG újabb stratégiai lépést tesz védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében: leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét. A témát Nagy Viktorral, a Portfolio részvény rovatának vezető elemzőjével beszéltük át. A műsor második részében Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio pénzügy rovatának elemzője értékelte a hazai befektetési alapok első nyolc hónapjának teljesítményét, valamint azt, hogy miben szeretik fialtatni pénzüket a magyarok.

Tovább a cikkhez
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Megosztás

Vegyes nyitás a tengerentúlon

A Nasdaq 0,7, az S&p 500 pedig mintegy 0,3 százalékos pluszban nyitott hétfőn, eközben a Dow Jones alulteljesít, 0,2 százalékkal került lejjebb az index.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Mozdonycsere az AI gyorsvonat élén

Idén április és július között az AI-sztori tőzsdei gyorsvonatát az Nvidia–Microsoft–Broadcom–Oracle–Palantir ötösfogat húzta. Augusztus eleje óta azonban részleges mozdonycsere zajlik a vonat élén. A Broadcom maradt, de az Nvidia–Apple, illetve a Microsoft–Alphabet váltás nagyon látványos volt. Az egész jelenség kísértetiesen emlékeztet az ezredfordulós állapotokra.

Tovább a cikkhez
Mozdonycsere az AI gyorsvonat élén
Megosztás

Fontos bejelentést tett a Pfizer-vakcina gyártója

A Pfizer és a BioNTech bejelentette, hogy frissített COVID-19 vakcinájuk fokozott immunválaszt mutat idősebb felnőtteknél és alapbetegséggel rendelkező fiatalabbaknál - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Fontos bejelentést tett a Pfizer-vakcina gyártója
Megosztás

Bekebelezi a 4iG a Rábát - Mi jöhet most?

A 4iG egy projektcégén keresztül többségi tulajdonrészt szerez a Rábában, emiatt kötelező ajánlatot tesz az összes részvényre. Az árfolyam mai alakulása alapján úgy tűnik, egyes befektetők arra spekulálnak, hogy tőzsdei cég marad a Rába. Mutatjuk, mi jöhet a következő hetekben.

Tovább a cikkhez
Bekebelezi a 4iG a Rábát - Mi jöhet most?
Megosztás

Bemondták a profik: itt folytatódhat a tőzsdei rali

A Goldman Sachs elemzői szerint folytatódhat az amerikai részvénypiacok rekord ralija, mivel a kisebb kapitalizációjú vállalatok felzárkózhatnak a stabil gazdasági kilátásoknak köszönhetően - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Bemondták a profik: itt folytatódhat a tőzsdei rali
Megosztás

Olyan autót dob piacra a Volkswagen, amilyet még nem láthattunk

A Volkswagen vezérigazgatója szerint a német autóipari óriás új, kompakt és megfizethető elektromos járművekkel erősítené európai dominanciáját az elektromobilitás területén - jelentette a CNBC. Ez lesz az első olyan autócsalád, amelyben bevezetik az egységesített cellakoncepciót az akkumulátorok terén.

Tovább a cikkhez
Olyan autót dob piacra a Volkswagen, amilyet még nem láthattunk
Megosztás

Már 19,6 százalékos pluszban a Rába

A 4iG bejelentését követően ralizni kezdett a Rába árfolyama, a lelkesedés töretlen: már 19,6 százalékos a plusz.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Itt az új csúcs az aranynál - Tovább folytatódhat a szárnyalás?

Új történelmi csúcsra ugrott ma reggel az arany árfolyama, még soha nem volt ilyen drága a klasszikus menekülőeszköznek tartott nemesfém. Összegyűjtöttük, hogy mi áll az elmúlt hetek ralijának hátterében, illetve azt is megnéztük, hogy milyen tényezők fűthetik a további emelkedést.

Tovább a cikkhez
Itt az új csúcs az aranynál - Tovább folytatódhat a szárnyalás?
Megosztás

Elindult a nagy roham ennél a két magyar részvénynél

Egészen elképesztő rali indult egy váratlan bejelentést követően a 4iG és a Rába részvényénél, rendkívül magas forgalom mellett zsákolják a befektetők a részvényeket. De nem ez az egyetlen izgalmas sztori, amit mostanában láthattunk a magyar tőzsdén.

Tovább a cikkhez
Elindult a nagy roham ennél a két magyar részvénynél
Megosztás

Jó a hangulat Európában

Emelkedéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a CAC fél százalékos emelkedése mellett a DAX 0,6 százalékkal, a FTSE 0,3 százalékkal került feljebb, de a milánói és a spanyol börzék is emelkednek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

Kilőtt a Rába részvénye

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében: leányvállalata projekttársaságán keresztül megszerzi a Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra.

A hírt követően a Rába árfolyama 12,1 százalékot ugrott,

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

a 4iG jegyzése pedig 4,2 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

Emelkedik a magyar tőzsde

Erős nyitást láthattunk a magyar tőzsdén, a BUX fél százalékos pluszban indította a napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

Megosztás

Mire számíthatunk makro fronton?

Ma kínai export- és importadataival indult a nap, ahol a legfontosabb kérdés az volt, hogy a kereskedelmi háború mekkora sebet ejtett a kínai gazdaság exportpotenciálján. Ezt követően német ipari termelési és külkereskedelmi adatok érkeznek, ahol Kínához hasonlóan a befektetőket a vámok növekedésre gyakorolt hatásai érdeklik majd.

Délután pedig az USA-ból a fogyasztók inflációs várakozásai jönnek. Ne felejtsük el, hogy a legutóbbi termelői infláció és a fogyasztói infláció a várakozásokhoz képest magasabb lett, és a gazdaság lassulása mellett az infláció miatt is aggódnak a befektetők. Magyarországról pedig a költségvetési egyenleg érkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Beütöttek Trump vámjai Kínának, a világot viszont így is felfalja

A kínai export növekedése elmaradt a várakozásoktól, hat havi mélypontra lassult, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok meredeken zuhantak – számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Beütöttek Trump vámjai Kínának, a világot viszont így is felfalja
Megosztás

Többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában

A 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében. Leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra. Az ajánlati ár részvényenként 1789 forint, ami mintegy 13 százalékkal magasabb a Rába legutóbbi tőzsdei záróáránál. A közel 25 milliárd forintosra becsült tranzakció finanszírozása saját forrásból és külső hitelekből valósul meg.

Tovább a cikkhez
Többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-975628310-építészet-idegenforgalom-közlekedés-országház-terek-város-villamos-zászló
Befektetés
Váratlanul kilőtt egy lakossági állampapír
Pénzcentrum
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility